"Foi um bom empate", diz Ancelotti sobre estreia na Seleção contra o Equador

Técnico italiano esteve à frente da Seleção Brasileira pela primeira vez. Rodrigo BUENDIA / AFP

A estreia de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira não foi como o torcedor esperava. Pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil empatou em 0 a 0 com o Equador, fora de casa, e segue na quarta colocação, com 22 pontos.

Na entrevista coletiva após o apito final, Ancelotti elogiou a equipe adversária. Da mesma forma, disse que o Brasil se comportou bem, mas que o time poderia ter ido melhor no segundo tempo.

— Acho que jogamos muito bem na defesa. Criamos oportunidades. Isso foi o lado bom que fizemos. Depois, no outro tempo, poderíamos ter sido melhores com a bola, com um jogo um pouco mais fluido. Mas acho que, no final, foi um bom empate, com um bom jogo — respondeu Ancelotti, que ainda completou avaliando o gramado do Estádio Monumental de Guayaquil:

— Não quero dar desculpas, mas quanto ao campo, não estava tão fácil de jogar nessas condições.

Próxima partida

Ao ser questionado sobre o que pode melhorar nas atuações da Seleção Brasileira, o italiano acredita que o jogo contra o Paraguai, na terça-feira (10), na Arena Corinthians, será mais favorável ao Brasil. Na visão do treinador, o jogo será mais propício ao domínio brasileiro.

— Acho que contra o Paraguai será uma partida diferente, porque teremos mais oportunidades de controlar o jogo. Temos que jogar com mais ritmo, com mais mobilidade, com mais intensidade. E acho que veremos isso aqui, em casa — disse o técnico.

Por fim, ele reiterou que a Seleção deixou a partida empolgada para a próxima rodada.

— O ambiente estava ótimo, tudo correu bem, tivemos um jogo justo com boa arbitragem. Saímos daqui confiantes e com um bom ponto para vencer o próximo jogo.