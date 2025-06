Fluminense vence Ulsan (4-2) e se aproxima das oitavas da Copa de Clubes

Em um jogo com duas viradas no placar, o Fluminense venceu o Ulsan por 4 a 2 neste sábado (21), em East Rutherford, e precisa de apenas um empate na última rodada do Grupo F para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O Tricolor chegou à vitória no MetLife Stadium com gols de Jhon Arias (27'), Nonato (66'), Freytes (83') e Keno (90'+2).

O time sul-coreano, agora matematicamente eliminado, saiu perdendo e virou momentaneamente o placar com Jin-hyun Lee (37') e Won-sang Um (45'+3), mas não conseguiu segurar o resultado.

Líder da chave com 4 pontos e saldo de gols de +2, o Fluminense vai definir a vaga nas oitavas contra o Mamelodi Sundowns (3 pontos, saldo 0) na próxima quarta-feira, em Miami.

O time sul-africano foi derrotado nesta segunda rodada por 4 a 3 pelo Borussia Dortmund (4 pontos, saldo +1), que buscará a classificação contra o Ulsan, também na quarta-feira, em Cincinnati.

- Golaço em East Rutherford -

Logo no início da partida, Ganso testou os reflexos do goleiro Hyeon-woo Jo con a fazer duas grandes defesas em dois chutes de esquerda que levantou a torcida em East Rutherford.

O camisa 10 do Fluminense foi uma das mudanças do técnico Renato Gaúcho no time titular em relação ao empate com o Dortmund (0 a 0) na primeira rodada, em que o time carioca pressionou, mas não conseguiu marcar.

Além de Ganso, Renato mexeu nas laterais e no ataque, com a entrada do artilheiro argentino Germán Cano, que tinha a missão de melhorar a pontaria tricolor.

Embora combativo, Cano não foi o jogador mais perigoso do time carioca, cujo jogo passava mais uma vez por mais uma atuação inspirada de Jhon Arias.

Arias era a válvula de escape do Flu, que abriu o placar com um golaço de falta justamente do meia-atacante colombiano, acertando o ângulo esquerdo de Woo Jo.

- Eficiência sul-coreana -

O gol fez justiça ao domínio do Fluminense, que teve apenas uma falha, em um contra-ataque, arma que o Ulsan explorou e mostrou eficiência para virar o placar ainda no primeiro tempo.

Após erro de Ganso, o sueco Darijan Bojanic, um dos destaques da partida, laçou abriu a bola na direita para Um, que bateu cruzado para a área e Lee completou quase sem ângulo para marcar.

O Fluminense demorou para se recuperar do choque e a situação piorou no final do primeiro tempo. Guga, uma das novidades de Renato, afastou mal a bola e Lee devolveu a assistência a Um, que mergulhou de cabeça e mandou a bola para as redes.

O panorama do jogo só mudou no segundo tempo, quando Keno entrou para reforçar o ataque tricolor.

E o empate veio em uma jogada do camisa 11, que enganou a marcação pela esquerda e cruzou na área, a defesa afastou mal e a bola sobrou nos pés de nonato, que bateu colocado no canto de Jo.

Motivado, o Flu continuou a pressionar em busca da vitória e conseguiu a virada com gol de Freytes emendando de esquerda após "bate-rebate" na área.

E o quarto gol veio através de jogada dos dois melhores jogadores do time carioca na partida: uma cabeçada de Keno aproveitando cruzamento de Jhon Arias.

"Fizemos um primeiro tempo abaixo, mas depois conseguimos nos recuperar no vestiário e saímos com um espírito diferente. Fomos recompensados com uma vitória", comemorou o colombiano após a partida.

- Escalações:

Fluminense: Fábio - Guga (Samuel Xavier 86'), Thiago Silva (cap), Freytes, Gabriel Fuentes - Jhon Arias, Martinelli (Nonato 59'), Ganso (Everaldo 46'), Hércules, Kevin Serna (Keno 59') - Germán Cano (Facundo Bernal 86'). Técnico: Renato Gaúcho.

Ulsan Hyundai FC: Hyun-Woo Cho - Milosz Trojak, Jae-ik Lee (Woo-Young Jung 85'), Young-gwon Kim (cap), Sangwoo Kang (Seok-hyeon Choi 63'), Gustav Ludwigson - Seung-Beom Ko (Yul Heo 85'), Darijan Bojanic (Lee Chung-yong 85'), Jinhyun Lee - Wonsang Um (Matías Lacava 75'), Erick Samuel. Técnico: Pan-Gon Kim.