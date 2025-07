Fluminense vence Inter de Milão (2-0) e vai às quartas da Copa de Clubes

O Fluminense venceu a Inter de Milão por 2 a 0 nesta segunda-feira (20), em Charlotte, e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O primeiro gol saiu logo aos três minutos, em uma cabeçada do atacante argentino Germán Cano, após receber cruzamento do colombiano Jhon Arias.

Na reta final, já nos acréscimos, Hércules fechou o placar depois de invadir a área e bater cruzado para superar o goleiro Yann Sommer (90'+3).

"Estou feliz com o desempenho da equipe. Jogamos bem em todos os aspectos, fizemos uma ótima partida. Acho que um dos nossos principais pontos fortes foi a humildade. Sabíamos da força do time que tínhamos pela frente, um vice-campeão da Liga dos Campeões", disse Arias na entrevista coletiva pós-jogo.

Com o resultado, a Inter volta para casa e o Fluminense vai disputar uma vaga na semifinal contra o vencedor do duelo entre Manchester City e Al-Hilal, que entram em campo ainda nesta terça-feira, em Orlando.

- Tarde carioca -

Em uma tarde perfeita, sem alertas climáticos para interromper a partida, o Fluminense soube ocupar os espaços. A torcida mal havia se acomodado nas arquibancadas quando o time carioca roubou a bola com Martinelli e avançou pela direita, servindo para Arias.

O colombiano cruzou para a área, Alessandro Bastoni tentou cortar e a bola sobrou para Cano, que aproveitou vacilo de Stefan De Vrij e Denzel Dumfries para abrir o placar de cabeça.

Após sofrer o gol cedo, a Inter tentou entrar no jogo usando a ligação direta nas costas da defesa tricolor. Aos dez minutos, Nicolò Barella lançou do meio para Henrikh Mkhitaryan, que tocou para Federico Dimarco. Dimarco chutou forte e Fábio defendeu.

Mas foi o Fluminense que quase fez o segundo. Aos 29, Arias tabelou com Cano e finalizou. Sommer defendeu e, no rebote, Samuel Xavier não aproveitou.

Os cariocas tiveram outra chance dez minutos depois. Samuel Xavier cruzou na área, Thiago Silva cabeceou, Renê deu mais um toque de cabeça e Ignácio mandou a bola para as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

O jogo teve uma profusão de cartões amarelos: sete no total. Um deles foi para o técnico do Flu, Renato Gaúcho, que impediu uma cobrança de lateral rápida da Inter quando Fábio estava fora do gol.

- Hércules sacramenta a vitória -

No segundo tempo, a Inter colocou sangue novo em campo. Entraram o brasileiro Luís Henrique, Valentin Carboni, Petar Sucic e Sebastiano Esposito, que mudou o ritmo da partida.

Renato também fez mudanças, colocando Hércules e Lima.

Quase no final do jogo, a Inter reagiu. Lautaro Martínez teve duas oportunidades. Na primeira, Fábio defendeu; na segunda, a bola bateu na trave. Nos acréscimos, Dimarco também acertou o travessão, no melhor momento dos 'nerazzurri'.

"No segundo tempo, tentamos mudar um pouco mais as coisas, tentamos jogar mais por fora, fazer mais cruzamentos. Depois, também tentamos construir com dois atacantes, num 4-4-2. Tentamos até o fim, mas não foi o nosso dia", resumiu o técnico da Inter, Cristian Chivu.

Mas num contra-ataque rápido, Hércules carregou a bola, entrou na área e bateu de esquerda para sacramentar a vitória e a classificação tricolor.

No último duelo entre um brasileiro e um europeu nas oitavas de final da Copa de Clubes, o Fluminense mandou de volta para casa um gigante do 'Velho Continente'.

"A Inter é uma grande equipe. Tem muito mais dinheiro que a gente, mas dentro de campo são 11 contra 11. O grupo acreditou, lutou, ficou focado os 90 minutos", disse Renato após a partida.

- Escalações:

Inter de Milão: Yann Sommer - Matteo Darmian, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni (Carlos Augusto 71') - Denzel Dumfries (Luís Henrique 53'), Nicolo Barella, Kristjan Asllani (Petar Sucic 53'), Henrikh Mkhitaryan (Valentin Carboni 53'), Federico Dimarco - Lautaro Martínez (cap), Marcus Thuram (Sebastiano Esposito 66'). Técnico: Cristian Chivu.

Fluminense: Fábio - Samuel Xavier, Thiago Silva (cap), Ignácio, Freytes, Renê - Nonato (Lima 60'), Facundo Bernal (Thiago Santos 81'), Martinelli (Hercules 60') - Jhon Arias, Germán Cano (Everaldo 66'). Técnico: Renato Gaúcho.