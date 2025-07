Fluminense surpreende a Inter de Milão e avança às quartas de final do Mundial de Clubes

O Fluminense surpreendeu e é o segundo brasileiro nas quartas de final do Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira (30), em Charlotte, a equipe comandada por Renato Portaluppi venceu a Inter de Milão por 2 a 0, com gols de Germán Cano e Hércules, e aguarda o adversário na próxima fase, que sai do duelo entre Manchester City e Al-Hilal.

O clube carioca criou as melhores oportunidades, teve chances de ampliar e anulou a equipe italiana, que só conseguiu oferecer perigo ao goleiro Fábio na base do desespero. Jhon Arias e o zagueiro Ignácio foram outros dois jogadores do Fluminense que se destacaram na partida.

O confronto das quartas de final será realizado na próxima sexta-feira (4), às 16h, no Camping World Stadium, em Orlando.

Cano marcou primeiro gol da vitória do Fluminense contra a Inter de Milão. PAUL ELLIS / AFP

Fluminense domina o primeiro tempo

A primeira etapa foi do Fluminense. Mesmo com menos posse de bola e jogando mais em seu campo de defesa, foi a equipe de Renato Portaluppi que criou as melhores chances.

Aos 3 minutos, marcando em pressão alta, o clube carioca abriu o placar. Arias aproveitou uma sobra de bola, chegou à linha de fundo e cruzou. Na trajetória até a área houve um desvio, determinante para Cano ser mais rápido e aparecer para cabecear no meio das pernas de Sommer.

A partir do gol, os italianos dominaram a posse de bola, mas pouco criaram. Nos dois chutes a gol na primeira etapa, Fábio defendeu.

Aos 30, o Fluminense teve uma grande oportunidade de ampliar. Arias teve liberdade para finalizar da intermediária e Sommer defendeu, mas o rebote caiu no pé direito de Samuel Xavier. O lateral estava livre e chutou firme, mas para fora. Aos 39, a bola entrou com Ignácio complementando assistência de Renê, porém, o zagueiro estava impedido.

O final do primeiro tempo foi quente. O árbitro Iván Barton distribuiu seis cartões amarelos na etapa inicial, sendo um deles para o treinador do Fluminense, que se envolveu em confusão após atrasar a reposição de um lateral da Inter de Milão.

Fluminense fecha o caixão

Sem criatividade, a Inter de Milão teve que fazer três mudanças no início do segundo tempo para buscar alguma melhoria. As principais chances seguiram sendo do Fluminense, e a bola passando pelos pés de Arias. O colombiano arriscou chute de fora da área e obrigou Sommer a fazer uma grande defesa.

Apostando na bola parada, a Inter teve duas boas oportunidades. De Vrij perdeu um gol quase embaixo da trave, finalizando para fora. Depois, Dimarco bateu falta com categoria e a bola passou raspando a trave de Fábio.

Nos 15 minutos finais, Lautaro Martínez ofereceu perigo. O argentino finalizou para duas defesa do goleiro do Flu, além de uma na trave.

O desespero da Inter não deu certo, e na tranquilidade de um contra-ataque bem elaborado, Hércules finalizou de fora da área para ampliar para 2 a 0, e assegurar vaga nas quartas do Mundial.

FICHA TÉCNICA

Oitavas de final do Mundial de Clubes - 30/06/2025

Inter de Milão (0)

Yan Sommer; Darmian, De Vrij e Bastoni (Carlos Augusto, 25'/2ºT); Dumfries (Luis Henrique, 7'/2ºT), Barella, Asllani (Susic, 7'/2ºT), Mkhitaryan (Carboni, 7'/2ºT) e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram (S. Esposito, 20'/2ºT). Técnico: Cristian Chivu

Fluminense (2)

Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Freytes; Samuel Xavier, Nonato (Lima, 14'/2ºT), Bernal (Thiago Santos, 35'/2ºT), Martinelli (Hercules, 14'/2ºT) e Renê; Jhon Arias e Cano (Everaldo, 20'/2ºT). Técnico: Renato Portaluppi

GOL: Cano, aos 3 minutos do primeiro tempo; e Hércules, aos 48 minutos do segundo tempo.

ARBITRAGEM: Iván Barton (El Salvador), auxiliado por David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua).

CARTÕES AMARELOS: Asllani (I), Cano (F), Freytes (F), Renê (F), Bastoni (I), Renato Portaluppi (F), Thiago Santos (F).