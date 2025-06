Fluminense leva susto, mas vence o Ulsan HD de virada e segue vivo no Mundial de Clubes

Com a vitória por 4 a 2, Fluminense assumiu a liderança do Grupo F. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Em um jogo com duas viradas, o Fluminense manteve a invencibilidade dos times brasileiros no Mundial de Clubes. Neste sábado (21), diante do Ulsan HD, o Tricolor fez 4 a 2, no MetLife Stadium, em New Jersey, nos Estados Unidos, e assumiu a liderança do Grupo F.

Os gols do Fluminense foram marcados por Arias, no primeiro tempo, e por Nonato, Freytes e Keno, no segundo. Já o Ulsan HD marcou duas vezes na etapa inicial com Lee Jin-hyun e Um Won-Sang.

Na última rodada, nesta quarta-feira (25), o Tricolor encara o Mamelodi Sundowns, às 16h. No mesmo dia e horário, o Ulsan HD encara o Borussia Dortmund.

Neste momento, o Fluminense lidera a chave com quatro pontos, sendo seguidos pelo Borussia, que tem a mesma pontuação. O Mamelodi Sundowns é terceiro lugar, com três pontos, e o Ulsan HD, já eliminado, é lanterna, sem pontuar.

Golaço de falta e virada na etapa inicial

O Fluminense deixou claro desde os primeiros minutos que iria pressionar a saída da defesa adversária, além de propor as ações ofensivas do jogo. E com apenas um minuto de bola rolando, Ganso obrigou Cho Hyun-Woo a fazer duas defesas.

Primeiro, Jhon Arias cobrou escanteio, e o meia dominou quase na marca do pênalti. Ele finalizou no canto esquerdo, mas o goleiro fez uma grande defesa. No lance seguinte, a bola sobrou para o camisa 10 do Fluminense, na entrada da área, e após finalização forte, Cho Hyun-Woo fez mais uma intervenção, jogando a bola para escanteio.

Na sequência, o time carioca seguiu ditando o ritmo de jogo e tinha mais posse de bola, alcançando os 80% na primeira metade da etapa inicial. O Ulsan HD tinha o contra-ataque como principal arma, mas pouco conseguia explorar.

Aos 26 minutos, a insistência fez diferença. Martinelli sofreu falta próximo da meia-lua, e Jhon Arias se posicionou para cobrar. O colombiano bateu direto, no canto do goleiro, e acertou um lindo chute no ângulo para fazer 1 a 0.

Mesmo à frente no placar, o Fluminense seguiu no ataque. Aos 29 minutos. A bola chegou para Serna, no lado esquerdo da área e ele escorou para Fuentes, que bateu forte, de primeira, obrigando Cho Hyun-Woo a fazer grande defesa. No minuto seguinte, o arqueiro voltou a fazer boa defesa em conclusão de Hércules, de fora da área.

O que o Tricolor não esperava é que o Ulsan HD fosse preciso nas chances de gol. Aos 37 minutos, no primeiro contra-ataque do time, Bojanic lançou Um Won-Sang no lado direito. Ele avançou e cruzou rasteiro na área. A bola passou por Fábio e sobrou para Lee Jin-hyun, livre no lado esquerdo. Ele apenas teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes, deixando o placar em 1 a 1.

E após 10 minutos, a equipe sul-coreana virou o confronto. No lado esquerdo, a bola sobrou para Lee Jin-hyun. Ele cruzou na área e Um Won-Sang cabeceou para baixo, sem dar chances a Fábio. Placar da primeira etapa: 2 a 1 para o Ulsan.

Virada tricolor e vitória confirmada no segundo tempo

Na etapa final, o Fluminense voltou com a necessidade de reverter o resultado. De início, a exposição ao ataque deixou espaços para o Ulsan HD criar chances de gol. Com apenas quatro minutos, Bojanic deixou Ludwigson na cara de Fábio, mas o sueco dominou mal e não conseguiu finalizar.

Com falhas na marcação e menos intensidade no meio de campo, o Fluminense viu os sul-coreanos terem outra oportunidade de ampliar o marcador. Aos 10 minutos, Bojanic voltou a ter liberdade e lançou Um Won-Sang, que entrava livre contra Fábio. Freytes conseguiu atrasar a finalização do sul-coreano, que, mesmo assim, chutou e levou perigo, com a bola passando perto da trave esquerda.

O Fluminense só foi ter a primeira chance dois minutos depois, quando Fuentes recebeu no lado esquerdo e cruzou para Cano, na área. O centroavante chegou a cabecear, mas a bola foi para fora.

Aos poucos, o time carioca voltou a pressionar e chegou ao gol de empate, por volta dos 20 minutos. Após cruzamento de Keno, Trojak tentou afastar, mas a bola sobrou para Nonato, na entrada da área. O volante finalizou no canto direito, empatando em 2 a 2. Vale destacar que o jogador foi o responsável por roubar a bola na origem do lance.

Um minuto depois, Cano quase virou. Após cruzamento de Everaldo, o argentino cabeceou, na pequena área, para fora. O Tricolor, inclusive, passou a abusar dos lançamentos pelo alto na segunda etapa.

E foi com bola alçada na área que o Fluminense buscou a virada. Aos 37 minutos, o goleiro sul-coreano afastou a bola após cobrança de escanteio. Cano, no lado direito da área, tentou finalizar e acabou tocando para Freytes, no meio, que finalizou no canto: 3 a 2.

E ainda deu tempo de marcar o quarto gol. Aos 47 minutos, Arias recebeu no lado direito da área e cruzou para Keno fazer de cabeça. Faltando um minuto para o fim, Fábio fez grande defesa em chute de Lacava, confirmando a vitória carioca. Placar final: 4 a 2 para o Fluminense.

Mundial de Clubes — 2ª rodada do Grupo F — 21/06/2025

Fluminense (4)

Fábio; Guga (Samuel Xavier, 41'/2°T), Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Martinelli (Nonato, 13'/2°T), Hércules, Arias, Ganso (Everaldo, INT) e Serna (Keno, 13'/2°T); Cano (Bernal, 41'/2°T). Técnico: Renato Portaluppi.

Ulsan HD (2)

Cho Hyun-Woo; Ludwigson, Lee Jae-ik (Jung Woo-young, 40'/2°T), Kim Young-Gwon, Trojak e Kang Sang-Woo (Seok-Hyun Choi, 17'/2°T); Ko Seung-Beom (Heo Yool, 40'/2°T), Bojanic (Lee Chung-yong, 40'/2°T) e Lee Jin-hyun; Um Won-Sang (Lacava, 30'/2°T) e Erick Farias. Técnico: Kim Pan-gon.

GOLS: Jhon Arias (F), aos 27, Lee Jin-hyun (U), aos 37, e Um Won-Sang (U), aos 47 minutos do primeiro tempo. Nonato (F), aos 20, Freytes (F), aos 38, e Keno (F), aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Keno (F).

ARBITRAGEM: Michael Oliver, auxiliado por Stuart Burt e James Mainwaring (trio da Inglaterra). VAR: Alejandro Hernandez (Espanha).