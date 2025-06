Fluminense e Inter de Milão fazem duelo entre gigantes com artilheiros sul-americanos

Em um jogo que promete ser equilibrado, estes times apostam nos atacantes sul-americanos para se manterem na competição. Com Jhon Arias e Germán Cano, o Fluminense busca chegar às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes contra a Inter de Milão de Lautaro Martínez.

Aos 27 anos, Arias, conhecido como o "Pelé Colombiano", é versátil no ataque e no meio-campo e tem sido a força motriz por trás da classificação do time carioca para as oitavas de final deste torneio de clubes realizado nos Estados Unidos.

Ele teve um papel de destaque no empate sem gols contra o Borussia Dortmund e foi fundamental na virada por 4 a 2 contra o sul-coreano Ulsan Hyundai.

Um empate sem gols contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, garantiu ao Fluminense a classificação para as oitavas de final como segundo colocado do Grupo F, atrás dos alemães.

O técnico Renato Gaúcho prefere Arias no ataque pela direita, onde ele colabora com outro grande atacante do continente, o argentino Germán Cano.

"Aos poucos, fomos construindo uma amizade e uma química dentro de campo. Essa relação é muito importante, assim como o bom ambiente no clube. Tudo tem dado certo para que possamos viver grandes momentos no Fluminense", disse o centroavante de 37 anos.

Ambos foram fundamentais para as glórias do clube, como o título da Copa Libertadores que conquistaram em 2023.

- Curando feridas -

As feridas da goleada de 5 a 0 sofrida diante do Paris Saint-Germain na final da última Liga dos Campeões parecem estar começando a cicatrizar na Inter, com bons resultados na Copa do Mundo de Clubes.

A equipe venceu o Urawa Red Diamonds por 2 a 1 na estreia na fase de grupos, empatou em 1 a 1 com o sólido Monterrey, do México, e derrotou o renomado River Plate, da Argentina, por 2 a 0. Avançou como líder do Grupo E, seguido pelos mexicanos.

E no atacante argentino Lautaro Martínez, a equipe tem alguém que sabe como salvar a equipe quando ela começa a perder forças.

Ele marcou dois gols no torneio e, assim como seu colega colombiano do time adversário, 'El Toro' foi crucial na virada no jogo contra o japonês Urawa Red Diamonds.

O capitão dos 'nerazzurri' recua para criar jogadas e incentivar seus companheiros quando eles estão com dificuldades. Ele entra para recuperar bolas e até mesmo para cobrir espaços nas laterais quando necessário.

"Lautaro é um exemplo para mim, como jogador e como pessoa. Por sua agressividade, sua garra, por sua personalidade como jogador e pelo capitão que ele é", disse seu companheiro e meio-campista Valentín Carboni.

- Orçamentos diferentes -

Quando entrarem em campo no Bank of America Stadium, em Charlotte, às 16h (horário de Brasília), o técnico Cristian Chivu terá uma 'squadra Beneamata' avaliada em mais de EUR 721 milhões (cerca de R$ 4,6 bilhões pela cotação atual), segundo o portal Transfermarkt.

Além de Lautaro, de 27 anos, eles contam com o promissor Francesco Pio Esposito, de 19 anos, autor do primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o River Plate.

Eles também contam com o meio-campista italiano Nicolo Barella e o atacante francês Marcus Thuram.

Enquanto isso, o robusto elenco do Fluminense, avaliado em EUR 82 milhões (R$ 527 milhões), conta com um zagueiro de primeira linha: Thiago Silva.

Mas Arias já alertou contra a subestimação do futebol sul-americano.

Os dois elencos são poderosos, mas tendem a ter dificuldades com um ritmo de jogo intenso e a exposição de suas capacidades defensivas.

Se não houver vencedor no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, a disputa por pênaltis.

Assim como aconteceu no sábado, durante a vitória do Chelsea por 4 a 1 sobre o Benfica, a ameaça de tempestade pode prejudicar a partida, forçando a suspensão temporária do jogo, seguindo os protocolos americanos.

O verão está apenas começando nos Estados Unidos. Temperaturas acima de 30°C são esperadas no horário da partida, com possibilidade de pancadas de chuva.

Quem perder voltará para casa, enquanto o time que avançar enfrentará o vencedor do duelo entre Manchester City e Al-Hilal, que será disputado às 22h00 (horário de Brasília) no Camping World Stadium, em Orlando.

Prováveis escalações:

Inter de Milão: Sommer - Bastoni, Acerbi, Darmian; Dimarco, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Dumfries; Lautaro Martínez, Francesco Esposito. Técnico: Cristian Chivu.

Fluminense: Fábio - Rene, Freytes, Ignacio, Samuel Xavier; Martinelli, Hércules, Nonato; Canobbio, Germán Cano, Jhon Arias. Técnico: Renato Gaúcho.