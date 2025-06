Fluminense confia em Fábio, jogador mais velho da Copa de Clubes, para deter o Dortmund

Aos 44 anos, Fábio tem mais um encontro com a história. Desta vez, o veterano goleiro brasileiro terá a missão de proteger o gol do Fluminense contra o perigoso ataque do Borussia Dortmund, liderado por Serhou Guirassy, na estreia das duas equipes na Copa do Mundo de Clubes, nesta terça-feira (17).

Nascido em 30 de setembro de 1980, o goleiro é o jogador mais velho da renovada competição da Fifa, que está sendo realizada nos Estados Unidos com 32 equipes de todo o mundo.

A questão da sua idade costuma vir à tona quando comete um erro, mas a verdade é que o goleiro esguio, de 1,89 m de altura, tem sido o fiel guardião do gol nos dois títulos internacionais na história do Fluminense: a Copa Libertadores da América de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024.

"Muitos já colocaram fim na minha carreira várias vezes. A ultima vez foi em 2022, quando eu saí do Cruzeiro. Muitos achavam que eu era uma página virada. Eu tinha certeza de que minha carreira não ia acabar", disse em uma entrevista recente ao portal Globo Esporte.

"Sempre me analiso no que eu era antes e como jogo hoje. Hoje sou muito melhor. Por isso não me pega a questão da idade. Treino com muito mais intensidade do que quando era jovem", garantiu.

- "Podemos almejar grandes coisas" -

Fábio encontrou um novo impulso para sua longa carreira no Tricolor carioca, que divide o Grupo F com o Dortmund, o sul-coreano Ulsan Hyundai e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

Isso aconteceu particularmente durante o período de Fernando Diniz como técnico (2022-24), com seu estilo ofensivo e de posse de bola, no qual o experiente goleiro desempenhava um papel preponderante com os pés.

Ele cometeu vários erros de passe, alguns dos quais terminaram em gol do time adversário, mas Diniz o manteve graças às suas defesas espetaculares, e o atual técnico do Fluminense, Renato Portaluppi, não tem dúvidas de que ele é o seu número 1.

"Vamos mostrar dentro de campo que podemos almejar grandes coisas", disse o goleiro, em cujo cabelo já se destacam alguns fios brancos.

Fábio não é o único jogador experiente do elenco do time das Laranjeiras. O capitão Thiago Silva, de 40 anos, o atacante argentino Germán Cano, de 37, e o meia Paulo Henrique Ganso, de 35 anos, são outros jogadores experientes.

Thiago Silva, com longa trajetória na Europa, é o capitão do time do Flu que escapou do rebaixamento no ano passado e atualmente é o sexto colocado do Brasileirão. O Tricolor vai estrear na Copa do Mundo de Clubes no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey às 13h (horário de Brasília).

- Neutralizar Guirassy -

Mas o veterano goleiro, o finalista mais velho da história do Mundial de Clubes (43 anos e 83 dias, na derrota por 4 a 0 para o Manchester City em 2023), será crucial para manter o placar invicto contra uma ameaça de perigo total: Serhou Guirassy.

O guineense teve uma temporada 2024-25 dos sonhos, terminando como artilheiro da Liga dos Campeões ao lado do brasileiro Raphinha (Barcelona) com 13 gols e artilheiro da Bundesliga com 21, cinco a menos que o inglês Harry Kane (Bayern de Munique).

"Ele é um jogador difícil de marcar, mas (...) treinamos duro para neutralizar não apenas A, B ou C, mas todo o time deles", disse o técnico do Flu nesta segunda-feira (16).

O atacante de 29 anos é o homem convocado para liderar o ataque do técnico croata Niko Kovac, que terminou em quarto lugar na Bundesliga da temporada passada e estará sem o zagueiro Nico Schlotterbeck e os meio-campistas Emre Can e Salih Özcan devido a lesões.

No entanto, ele talvez possa contar pela primeira vez com seu novo reforço Jobe Bellingham, irmão mais novo do craque inglês Jude, do Real Madrid.

"A Copa do Mundo de Clubes é uma grande plataforma para nós. Só de fazer parte deste círculo de elite já é algo grandioso", disse Kovac ao site do Dortmund.

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio - Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Pablo Freytes, Gabriel Fuentes - Martinelli, Hércules - Kevin Serna, Ganso, Jhon Arias - Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel - Niklas Süle, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini - Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Daniel Svensson - Julian Brandt, Karim Adeyemi - Serhou Guirassy. Técnico: Niko Kovac.