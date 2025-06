Fluminense amassa, mas fica no empate com o Borussia Dortmund na estreia do Mundial de Clubes

O Fluminense construiu as melhores chances, dominou o jogo, mas ficou no empate com o Borussia Dortmund na estreia do Mundial de Clubes. O 0 a 0 foi realizado no Estádio MetLife, em Nova Jersey, na tarde desta terça-feira (17).

Com o resultado, o Tricolor carioca soma seu primeiro ponto na competição internacional. O Fluminense volta a campo no próximo sábado (21), às 19h, contra o Ulsan.

Domínio carioca

Flu, de Samuel Xavier, desperdiçou chances no primeiro tempo. FRANCK FIFE / AFP

O Fluminense iniciou a partida pressionando o Borussia Dortmund. Assim, teve duas oportunidades de mexer no marcador. Aos três, Arias avançou pela direita e arriscou sobre o gol de Kobel. Aos cinco, foi a vez de Renê receber passe de Canobbio, mas também finalizar muito longe da meta.

A partir de então, mesmo que o time alemão tentasse assumir o controle do jogo, era o Fluminense quem detinha a posse de bola e as melhores chances. Foi assim que, aos 16, Arias exigiu a primeira grande defesa de Kobel, novamente em jogada de velocidade pela direita.

Borussia nas cordas

Os cariocas voltaram a levar perigo aos 26, quando Hércules arriscou da intermediária, mas mandou direto para fora. O Dortmund construiu sua melhor oportunidade aos 32, com Sabitzer finalizando com o pé esquerdo, mas parando em Fábio.

Logo no minuto seguinte, o Fluminense respondeu com Martinelli. Da entrada da área, o meio-campista chutou colocado e mandou muito próximo do gol de Kobel. Aos 35, o goleiro do Borussia voltou a aparecer, após finalização de Arias.

Mesmo em uma etapa inicial dominante, porém, o Tricolor carioca não conseguiu mexer no marcador e foi para o intervalo lamentando as chances perdidas.

Etapa final

Samuel Xavier vence duelo contra Maximilian Beier. FRANCK FIFE / AFP

O segundo tempo repetiu o ritmo do primeiro, com o Fluminense tendo mais ações ofensivas do que o Dortmund. Assim, não demorou muito para que o time carioca chegasse com perigo. Logo aos quatro minutos, Samuel Xavier rolou a bola para que Hércules pegasse de primeira, mas finalizasse por cima do gol.

O Fluminense desperdiçou sua melhor chance, porém, aos 12 minutos. Após lançamento de Arias, Everaldo saiu sozinho com Kobel. Mas, na tomada de decisão, optou pelo passe para Canobbio em vez de finalizar. O camisa 17 não aproveitou e chutou nas mãos do goleiro.

O Borussia levou perigo à meta de Fábio apenas aos 19. Foi quando Sabitzer recebeu de Ryerson na entrada da área, mas parou em defesa do goleiro do Flu.

Canobbio desperdiçou chance clara no segundo tempo, após passa de Everaldo. FRANCK FIFE / AFP

A melhor chance, porém, foi criada pelo Fluminense. Aos 23, após cobrança de escanteio de Arias, a bola sobrou para Everaldo na área. O atacante finalizou, mas parou em grande defesa de Kobel. No rebote, Nonato ainda teve a chance de desempatar o marcador, mas também foi impedido pelo goleiro do Dortmund.

Na reta final, o Tricolor carioca ainda criou chances com Serna, duas vezes. Mas não soube aproveitar e ficou no empate sem gols com o Borussia Dortmund.

Mundial de Clubes - 1ª rodada do Grupo F - 17/06/2025

Fluminense (0)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Lima, 30'/2ºT), Hércules, Nonato (Paulo Baya, 41'/2ºT) e Arias; Everaldo (Cano, 24'/2ºT) e Canobbio (Serna, 24'/2ºT). Técnico: Renato Portaluppi.

Borussia Dortmund (0)

Kobel; Ryerson (Yan Couto, 41'/2ºT), Anton, Süle e Svensson; Bersebaini, Gross (Bellingham, 13'/2ºT), Sabitzer (Chukwuemeka, 31'/2ºT) e Brandt (Gittens, 31'/2ºT); Adeyemi (Nmecha, 13'/2ºT) e Guirassy. Técnico: Niko Kovak.

CARTÕES AMARELOS: Bersebaini (B); Martinelli e Nonato (F)

ARBITRAGEM: Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB). Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB);

LOCAL: Estádio MetLife, em Nova Jersey.