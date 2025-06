Leia Mais Flamengo dá show, vira sobre o Chelsea e encaminha vaga nas oitavas do Mundial de Clubes

GZH acompanha o jogo em tempo real. A RBS TV, o Globoplay, o SporTV, a Cazé TV e a DAZN anunciam transmissão.

Flamengo e Chelsea se enfrentam pelo Mundial de Clubes. FRANCK FIFE / AFP

Relembre os confrontos do Flamengo contra ingleses

O duelo do Flamengo com o Chelsea revive a relação histórica do clube carioca com equipes da Inglaterra — uma trajetória que soma mais de sete décadas, com vitórias e derrotas marcantes, inclusive, pelo Mundial. Veja abaixo os principais confrontos do rubro negro contra os ingleses.

Primeiro inglês foi o Southampton, em 1948

O primeiro encontro entre Flamengo e um time inglês aconteceu em junho de 1948. Na ocasião, o Southampton venceu o Rubro-Negro por 3 a 1, em amistoso disputado no Brasil.

No ano seguinte, veio a revanche: vitória flamenguista por 3 a 1 sobre o Arsenal, também em solo brasileiro. Ainda nos anos 1950, o clube enfrentaria o Burnley, vencendo por 4 a 0 em amistoso na Espanha.

Tóquio, 1981: vitória sobre o Liverpool deu título mundial

O capítulo mais glorioso da história rubro-negra aconteceu justamente contra ingleses, em 13 de dezembro de 1981. Diante do Liverpool, campeão europeu, o Flamengo aplicou um sonoro 3 a 0, com gols de Nunes (2) e Adílio.

A atuação mágica de Zico, eleito melhor em campo, no Estádio Nacional de Tóquio, garantiu ao clube o título da Copa Intercontinental, o mais importante de sua história.

Reencontro e vingança dos Reds

Quase quatro décadas depois, Flamengo e Liverpool voltaram a se cruzar. Foi em 21 de dezembro de 2019, na final do antigo Mundial de Clubes da Fifa (agora novamente chamado de Copa Intercontinental).

A partida, disputada no Catar, terminou com vitória inglesa por 1 a 0, com gol de Roberto Firmino na prorrogação. O time comandado por Jorge Jesus fez jogo duro, mas não conseguiu repetir o feito de 1981.

Goleada sofrida diante do Chelsea em 1998

Antes do reencontro marcado para esta sexta, Flamengo e Chelsea se enfrentaram apenas uma vez na história. O duelo aconteceu em 1998, durante o Torneio de Gueldres, na Holanda.

Na ocasião, o time inglês venceu por 5 a 0, naquele que é até hoje o maior revés flamenguista diante de um clube inglês.

Saiba mais detalhes sobre o Mundial de Clubes 2025

A Fifa ampliou o projeto que iniciou há 24 anos, quando organizou pela primeira vez o Mundial de Clubes.

Agora, a competição reúne 32 equipes de seis confederações. O formato lembra a antiga Copa do Mundo de seleções e vai durar 30 dias.

O Brasil será representado pelos quatro últimos campeões da Copa Libertadores da América: Palmeiras (2021), Flamengo (2022), Fluminense (2023) e Botafogo (2024).

Abaixo, saiba mais sobre regulamento, calendário, veja a ficha dos clubes e entenda como funciona a premiação.

Quais são os brasileiros no Mundial de Clubes 2025?

O Mundial de Clubes será disputado entre 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. Entre as 32 equipes participantes, quatro são brasileiras e garantiram a classificação após vencerem a Libertadores.

Os clubes são Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, que foram campeãs continentais em 2021, 2022, 2023 e 2024, respectivamente.

Além dos brasileiros, a América do Sul ainda conta com os argentinos Boca Juniors e River Plate. Na Europa são 12 times, com destaque para Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, Manchester City e Inter de Milão.

Na África são quatro clubes, mesma quantidade de Ásia e Concacaf. A Oceania tem apenas um representante.

Confira os jogos dos times brasileiros no Mundial de Clubes 2025

Palmeiras (Grupo A)

15 de junho de 2025: Palmeiras x Porto - Nova Jérsei (MetLife Stadium)

Palmeiras x Porto - Nova Jérsei (MetLife Stadium) 19 de junho de 2025: Palmeiras x Al Ahly - Nova Jérsei (MetLife Stadium)

Palmeiras x Al Ahly - Nova Jérsei (MetLife Stadium) 23 de junho de 2025: Inter Miami x Palmeiras - Hard Rock Stadium

Botafogo (Grupo B)

15 de junho de 2025: Botafogo x Seattle Sounders - Lumen Field

Botafogo x Seattle Sounders - Lumen Field 19 de junho de 2025: Paris Saint-Germain x Botafogo - Rose Bowl Stadium

Paris Saint-Germain x Botafogo - Rose Bowl Stadium 23 de junho de 2025: Atlético de Madrid x Botafogo - Rose Bowl Stadium

Flamengo (Grupo D)

16 de junho de 2025: Flamengo x Espérance de Tunis - Lincoln Field

Flamengo x Espérance de Tunis - Lincoln Field 20 de junho de 2025: Flamengo x Chelsea - Lincoln Field

Flamengo x Chelsea - Lincoln Field 24 de junho de 2025: Los Angeles FC x Flamengo - Camping World Stadium

Fluminense (Grupo F)

17 de junho de 2025: Fluminense x Borussia Dortmund - MetLife Stadium

Fluminense x Borussia Dortmund - MetLife Stadium 21 de junho de 2025: Fluminense x Ulsan HD - MetLife Stadium

Fluminense x Ulsan HD - MetLife Stadium 25 de junho de 2025: Mamelodi Sundowns x Fluminense - Hard Rock Stadium

Regulamento do Mundial de Clubes 2025

Os 32 times foram divididos em oito grupos de quatro. Na primeira fase, eles se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às oitavas de final.

A partir daí, as equipes se enfrentam em jogos eliminatórios até a final. A diferença em relação a Copa do Mundo de Seleções é que no torneio de clubes, não haverá a disputa pelo terceiro lugar.

Calendário do Mundial de Clubes 2025

Fase de Grupos - 14/6 a 26/6

Oitavas - 28/6 a 1/7

Quartas - 4 e 5/7

Semifinais - 8 e 9/7

Final - 13/7

Onde assistir ao Mundial de Clubes 2025

O Mundial de Clubes 2025 tem 32 times, divididos em oito grupos. No Brasil, os torcedores podem assistir os jogos na Rede Globo em TV aberta, no SporTV em TV fechada, na CazéTV e na DAZN, através do streaming.

A Globo exibe todos os jogos dos clubes brasileiros, além da partida de abertura e a final, independentemente da presença de equipes do país. A cobertura nas plataformas do grupo — como TV Globo e SporTV — também incluirá cerca de 50% das demais partidas do campeonato.

A CazéTV fechou parceria com a DAZN para transmitir 39 partidas no seu canal no YouTube, sendo todas com times brasileiros, além das semifinais e da decisão.