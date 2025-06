Flamengo x Bayern de Munique pelas oitavas de final do Mundial de Clubes: horário, onde assistir e escalações.

O Flamengo terá um grande desafio no mata-mata do Mundial de Clubes . Os cariocas enfrentam o Bayern de Munique, um dos favoritos ao título da competição, pelas oitavas de final. A partida será em Miami, domingo (29), às 17h.

Prováveis escalações

Flamengo

Bayern de Munique

Arbitragem

Como chegam as equipes?

O Flamengo chega em alta para a partida. Venceu o Chelsea com autoridade, garantiu a primeira posição do grupo e foi às oitavas esperando um confronto um pouco mais tranquilo, o que acabou não acontecendo.

Isso porque o Bayern se classificou na segunda colocação, atrás do Benfica. No entanto, segue como um dos principais candidatos ao torneio. Aplicou a maior goleada do Mundial ao vencer por 10 a 0 o Auckland City.