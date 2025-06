Flamengo vence Chelsea (3-1) de virada e lidera Grupo D da Copa de Clubes

Com uma atuação decisiva de Bruno Henrique, o Flamengo venceu o Chelsea de virada por 3 a 1 nesta sexta-feira (20), na Filadélfia, nos Estados Unidos, e ficou muito perto de se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Um dia depois de o Botafogo derrotar o Paris Saint-Germain (1 a 0) no duelo entre os campeões sul-americano e europeu, o experiente atacante de 34 anos protagonizou um novo golpe de autoridade do futebol sul-americano no renovado torneio da Fifa.

Após substituir o meio-campista uruguaio Giorgian de Arrascaeta no início do segundo tempo (56'), Bruno Henrique marcou seu primeiro gol na Copa de Clubes (62') e depois deu assistência para Danilo (65') fazer o da virada deixando os ingleses incrédulos diante de 54.019 espectadores no Lincoln Financial Center.

Na reta final (83'), Wallace, que também havia começado no banco de reservas, fechou o placar para o Flamengo, que começou atrás no placar ao sofrer um gol do atacante português Pedro Neto (13').

A vitória deixa o time carioca com um pé nas oitavas de final, após estrear com uma vitória por 2 a 0 sobre o Espérance. Se os tunisianos empatarem com o Los Angeles FC em Nashville nesta sexta-feira, os brasileiros se garantem nas oitavas.

Os 'Blues', que terminaram com dez jogadores após a expulsão do atacante Nicolas Jackson (68'), ficaram com três pontos, graças à vitória na estreia contra os americanos por 2 a 0.

- Filipe Luís cumpre plano -

A torcida rubro-negra, em grande número e animada do início ao fim, gerou um clima de Maracanã no Lincoln Financial Center, casa dos Eagles do futebol americano. A animação empurrou um time do Flamengo que fez diversas mudanças para testar seu elenco, um dos mais caros das Américas.

O técnico Filipe Luís utilizou o experiente lateral Danilo como zagueiro, e o recém-contratado Jorginho, ex-meia do Chelsea, formou repetidamente uma linha de três homens para dar fluência ao time.

O esquema serviu para abrir espaço nas pontas e, ao mesmo tempo, sufocar o ataque do time inglês, que foi recebido no ao som da música "London Calling", da banda punk The Clash.

A abordagem honrou a promessa de Filipe Luís de manter sua bem sucedida estratégia ofensiva apesar da força do Chelsea, que contou com um time titular reformulado em relação ao que venceu o LAFC.

- Virada em 3 minutos -

O meio-campista britânico Liam Delap assumiu o lugar de Jackson e, em um contra-ataque rápido, teve uma chance logo aos 5 minutos dando um susto nos rubro-negros, mas seu chute forte de pé direito foi afastado para escanteio por Agustín Rossi.

Os londrinos do técnico Enzo Maresca perceberam que o jogo do Flamengo era de tudo ou nada e, implacavelmente, aproveitaram um deslize de Wesley sob pressão de Neto para abrir o placar com uma corrida individual do português, que finalizou com frieza, superando Rossi.

A desvantagem, no entanto, pouco afetou o moral do atual líder do Brasileirão, que então começou a incomodar a área de Robert Sánchez com investidas do capitão Gerson (42') e de Gonzalo Plata (53').

O atacante equatoriano fez Sánchez trabalhar novamente (60') com um chute forte, um prelúdio para o que viria minutos depois, quando Gerson cruzou na área e Bruno Henrique marcou o gol de empate.

'BH' só empurrou a bola e levou a torcida rubro-negra ao delírio.

Pouco depois, o ponta brasileiro inverteu os papéis e deu a assistência, cabeceando para que Danilo se esticasse dentro da área e mandasse para a rede, num lance que começou numa cobrança de escanteio.

A virada irritou o time inglês, que perdeu Jackson em uma entrada dura em Ayrton Lucas e sofreu o terceiro gol após uma rebatida aproveitada por Wallace.

Escalações:

Flamengo: Agustín Rossi - Wesley (Guillermo Varela 82), Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas - Gerson (cap) (Wallace Yan 82'), Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta (Bruno Henrique 56'), Gonzalo Plata (Michael 90'+2), Luiz Araújo (Pedro 90'+2). Técnico: Filipe Luís.

Chelsea: Robert Sanchez - Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Levi Colwill, Marc Cucurella - Enzo Fernández (Noni Madueke 82'), Cole Palmer (Marc Guiu 82'), Reece James (cap) (Romeo Lavia 64'), Moisés Caicedo, Pedro Neto, Liam Delap (Nicolas Jackson 64'). Técnico: Enzo Maresca.