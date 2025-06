Flamengo tem diante do Chelsea seu grande teste na Copa do Mundo de Clubes

Depois de passar pelo Espérance, da Tunísia, sem muita dificuldade, o Flamengo vai encarar o Chelsea nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, para realmente medir forças nesta Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos.

O vencedor do duelo entre os líderes do Grupo D garantirá uma vaga nas oitavas de final do renovado torneio da Fifa, desde que haja um empate na partida entre os tunisianos e o Los Angeles FC, no mesmo dia, em Nashville.

O duelo entre brasileiros e ingleses no Lincoln Financial Field às 15h (horário de Brasília), onde o Flamengo derrotou o Espérance por 2 a 0 em sua estreia na segunda-feira, se apresenta como um teste para determinar a verdadeira força de um dos elencos mais caros das Américas.

"Temos que encarar a partida contra o Chelsea como se fosse uma final. Eles são um adversário respeitado mundialmente, têm ótimos jogadores, vai ser um grande jogo", previu Giorgian de Arrascaeta.

O meio-campista uruguaio foi o grande destaque da estreia vitoriosa do time rubro-negro, campeão da Copa Libertadores de 2022, mas os holofotes se voltarão para outro líder nesta sexta-feira: o treinador da equipe, Filipe Luís.

- O maior teste -

Um dos técnicos mais promissores do futebol brasileiro, o ex-lateral-esquerdo enfrentará um dos maiores testes de sua nova carreira ao reencontrar o time que defendeu como jogador entre 2014 e 2015.

O treinador de 39 anos, um estudioso obsessivo dos adversários, acumula o mesmo número de títulos (3) que de jogos perdidos desde que assumiu o comando do Flamengo em outubro passado, sua primeira experiência profissional como técnico.

Desde então, ele dirigiu o time em 46 partidas, com um retrospecto de 32 vitórias, 11 empates e três derrotas, sendo duas no Brasileirão (2 a 1 contra o Cruzeiro, 2 a 0 diante do Fluminense) e uma na Libertadores (2 a 1 contra o Central Córdoba).

Mas o próprio Filipe Luís, campeão da Premier League com o time londrino em 2015, sabe que a batalha contra o Chelsea, que venceu o LAFC por 2 a 0 na segunda-feira em Atlanta, tem um preço diferente, embora não pretenda mudar de ideia.

"Eles são um time de elite; têm jogadores realmente decisivos", afirmou o ex-lateral da seleção brasileira em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

"Então, temos que saber que é um jogo de sacrifício, nem sempre vamos ter a bola e, quando não estivermos com ela, vamos ter que correr. Nesse sol, vamos ter que correr todo mundo. Isso meus jogadores sabem", acrescentou.

- Outro reencontro -

Filipe Luís não será o único do Flamengo que viverá um reencontro na Filadélfia, onde as temperaturas e a umidade subiram nos últimos dias após vários dias frios e chuvosos.

O ítalo-brasileiro Jorginho, novo reforço do time carioca, enfrentará o clube em que jogou de 2018 a 2023 e com quem conquistou diversos títulos, incluindo a Liga dos Campeões da Europa em 2021 e o Mundial de Clubes em seu formato anterior, em 2022.

"Temos chances de vencer, confiando no nosso elenco e no trabalho que temos feito (...) Todos estão ansiosos para ver o que acontece", disse o meio-campista, que estreou bem contra o Espérance.

Com o meio-campista uruguaio Nicolás de la Cruz ainda lesionado, os rubro-negros provavelmente terão que enfrentar um meio-campo do Chelsea com sotaque sul-americanos.

Enzo Maresca tem à disposição o equatoriano Moisés Caicedo, o argentino Enzo Fernández e o jovem brasileiro Andrey Santos para tentar diminuir a ameaça carioca.

O técnico italiano afirmou nesta quinta-feira que fará um rodízio no elenco devido ao desgaste causado pelo calor nos Estados Unidos, fator que, na sua opinião, beneficia os brasileiros, mais acostumados a jogar em altas temperaturas.

"Mas não importa, vamos tentar fazer o nosso melhor e vencer a partida" contra um "time muito bom, um prazer de assistir", disse Maresca, técnico dos 'Blues', que avaliam neste torneio nos Estados Unidos se estão no caminho certo para voltar ao topo do futebol.

Prováveis escalações:

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro - Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta - Gerson, Bruno Henrique, Luiz Araújo. Técnico: Filipe Luís.

Chelsea: Robert Sánchez - Reece James, Tosin Adarabioyo, Levi Colwill, Marc Cucurella - Enzo Fernández, Andrey Santos - Pedro Neto, Cole Palmer, Noni Madueke - Liam Delap. Técnico: Enzo Maresca.