Flamengo sofre dois gols em 10 minutos, perde para o Bayern e está fora do Mundial de Clubes

O Flamengo até tentou. Lutou, se esforçou, mas pagou caro pelos próprios erros. O Bayern fez gols cedo e se aproveitou de falhas dos cariocas para vencer por 4 a 2 e avançar às quartas de final do Mundial de Clubes, em jogo neste domingo (29), em Miami.

Com 10 minutos, Pulgar contra, e Kane, já haviam aberto vantagem para o Bayern. Goretzka também anotou e o inglês fechou o placar. Gerson e Jorginho marcaram para o Flamengo.

Com o resultado, o Flamengo está eliminado do Mundial de Clubes. Já o Bayern avança às quartas e faz duelo europeu contra o PSG, que também neste domingo eliminou o Inter Miami. A partida acontece no sábado (5), às 13h, em Atlanta.

O jogo: Bayern acelera no início e abre vantagem

Kane marcou duas vezes contra o Flamengo. Megan Briggs / Getty Images via AFP

Assustado, o Flamengo começou empurrado pelo Bayern para o próprio campo. Os alemães ocuparam o campo dos cariocas, que não conseguiram reagir.

Foi em um dos escanteios em sequência que o Bayern abriu o placar, logo aos 5 minutos. Kimmich cruzou, Gonzalo Plata e Pulgar cabecearam juntos, e o chileno mandou para trás, contra o próprio patrimônio, colocando o Flamengo em desvantagem muito cedo.

O Flamengo pareceu sentir o peso do jogo. Com erros em sequência na saída de bola, antes dos 10 minutos o Bayern ampliou. Com muito espaço, Harry Kane avançou com a bola e chutou de fora da área. Ela desviou em Léo Ortiz antes de bater no pé da trave de Rossi e entrar.

Em um breve instante de relaxamento do Bayern, o Flamengo chegou a sua primeira finalização. E ela foi bem perigosa: Wesley cruzou, Luiz Araújo foi mais rápido que o marcador, e finalizou caindo, obrigando Neuer a fazer uma grande defesa para evitar o gol de desconto.

O Flamengo se aproveitou da "tirada de pé" do Bayern. Primeiro, Luiz Araújo voltou a finalizar com perigo. Mas foi com Gerson que o gol saiu. E foi uma paulada. Da entrada da área, de primeira, muito forte. Neuer até tentou tirar de soco, mas a bola passou sobre a cabeça do alemão, que nem viu ela estufar as redes.

No melhor momento do Flamengo, veio o castigo. Luiz Araújo afastou bola da área, mas ela foi nos pés de Goretzka, na intermediária. Com muito espaço, ele avançou e bateu de longe. O goleiro Rossi ficou só olhando, e o Bayern retomou a vantagem para ir confortável, com dois de diferença ao intervalo.

Flamengo reage, mas paga por erros

O Flamengo voltou ao segundo tempo com uma postura mais agressiva, disposto a voltar logo para o jogo. E, logo aos oito minutos, isso aconteceu. Arrascaeta cruzou bola da direita, e Olise botou a mão nela dentro da área. Jorginho cobrou pênalti com categoria, deslocando Neuer, para descontar de novo.

Em busca do empate, Filipe Luís lançou o Flamengo ao ataque. Sacou De Arrascaeta, apagado no jogo (apesar da assistência para Gerson), e mandou a campo o insinuante Bruno Henrique, que já havia entrado bem contra o Chelsea na fase de grupos.

E, de novo, a punição veio no melhor momento do Flamengo. E, de novo, em erro de saída de bola. Luiz Araújo perdeu a bola, e Kimmich soltou para Kane. Na entrada da área, no espaço curto, Kane dominou, girou e bateu no canto de Rossi para recolocar a vantagem de dois gols no marcador.

Filipe Luís, então, foi para o tudo ou nada. Atirou de vez o time pra frente, inclusive com o amuleto do Mundial, o jovem Wallace Yan, que já havia marcado duas vezes no torneio.

No entanto, a postura pouco adiantou. O Bayern, experiente, administrou a vantagem para assegurar vaga nas quartas e garantir duelo gigante contra o PSG no sábado, em Atlanta.

FICHA TÉCNICA

Oitavas de final do Mundial de Clubes - 29/06/2025

Flamengo (2)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Leo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Allan), Jorginho (De La Cruz), Gerson (Wallace Yan) e Arrscaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo e Gonçalo Plata. Técnico: Filipe Luís

Bayern de Munique (4)

Neuer; Laimer (Boey), Upamecano, Tah e Stanicic; Goretzka (Pavlovic), Kimmich, Olise e Coman (Sané); Gnabry (Musiala) e Kane (Thomas Muller). Técnico: Vincent Kompany

GOLS: Pulgar (contra) (6/1ºT); Harry Kane (9/1ºT e 28/2°T) e Goretzka (41/1ºT); Gerson (33/1ºT) e Jorginho (9/2°T)

ARBITRAGEM: Michael Oliver, auxiliado por Stuart Burt e James Mainwaring (trio inglês)

CARTÕES AMARELOS: Wesley, Pulgar, Allan e Gonzalo Plata (Flamengo); Laimer, Tah, Kimmich, Kane e Musiala (Bayern)