Flamengo estreia na Copa do Mundo de Clubes contra o Esperánce da Tunísia

Na humildade e com os pés no chão para evitar sustos do passado, o Flamengo tomará todas as precauções em sua estreia, nesta segunda-feira (16), na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, onde sua primeira partida será contra o Espérance, da Tunísia, um adversário pouco conhecido na América do Sul.

O time carioca cantou vitória antes da hora em sua última participação no Mundial, disputado no Marrocos em 2023, quando o torneio tinha uma versão reduzida, com sete participantes, em comparação com os atuais 32.

Logo depois de conquistar sua terceira Libertadores da América contra o Athletico-PR em outubro de 2022, seus jogadores comemoraram com um cântico que viralizou: "Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar!".

Mas o Flamengo acabou nem enfrentando o então campeão europeu na decisão valendo o título mundial. Perdeu por 3 a 2 para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nas semifinais.

Desde então, o forte time rubro-negro, com uma das folhas de pagamento mais caras das Américas, sofreu outros contratempos contra adversários que, pelo menos no papel, deveriam ser acessíveis.

- De la Cruz é desfalque -

Para evitar novos constrangimentos, e diante dos olhos do mundo, a promessa agora é de total respeito aos seus adversários do Grupo D, começando pelo Espérance, a quem o Flamengo enfrentará às 21h, horário local (22h, de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

"É um jogo muito difícil. Os times africanos, além de defensivamente serem fortes e físicos, têm jogadores do meio para frente que são muito técnicos. Principalmente da Tunísia, Marrocos, que são da mesma linha", disse o zagueiro Léo Ortiz.

O time do técnico Filipe Luís espera chegar às oitavas de final em um grupo que também divide com o Chelsea e o Los Angeles FC.

A briga pelo bicampeonato mundial, após ter erguido a Copa Intercontinental de 1981 com seu maior ídolo Zico, parece complicada devido ao poder dos times europeus.

Mas, para os rubro-negros, o importante é dar 100%, mesmo estreando no torneio com um desfalque importante: o meio-campista uruguaio Nicolás de la Cruz, lesionado, que, no entanto, deve estar apto para jogar na rodada seguinte, na sexta-feira, contra o Chelsea, também na Filadélfia.

- Dois brasileiros no Espérance -

Classificado para a Copa do Mundo de Clubes pelo ranking da Confederação Africana de Futebol, o Espérance conta com dois atacantes brasileiros que já marcaram gols no futebol tunisiano: Yan Sasse e Rodrigo Rodrigues.

Na temporada 2024-25, o primeiro, de 27 anos, marcou 15 em 37 partidas, enquanto o segundo, de 28 anos, comemorou cinco em 19 jogos.

Seus gols foram fundamentais para ajudar o bem-sucedido clube tunisiano, um dos mais vitoriosos da África, com quatro títulos da Liga dos Campeões da CAF, a conquistar seu 34º título nacional e sua 16ª Copa nacional este ano.

"Definiremos nossas metas quando chegarmos lá e entrarmos em campo", disse o técnico Maher Kanzari em entrevista à Fifa. "Podemos ou não passar da fase de grupos. Mas espero que joguemos as partidas com paixão e entusiasmo."

Prováveis escalações:

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro - Erick Pulgar, Gerson - Everton "Cebolinha", Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo - Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Espérance: Ben Said Bechir - Ben Ali Mohamed, Jelassi Hamza, Tougai Amine, Ben Hmida Mohamed - Guenichi Khalil, Jbeli Chiheb, Ogbelu Onuche - Yan Sasse, Belaili Youcef, Jabri Achraf. Técnico: Maher Kanzari.