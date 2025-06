Flamengo estreia na Copa de Clubes com vitória sobre o Espérance (2-0)

O Flamengo estreou com o pé direito na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos ao vencer o Espérance da Tunísia por 2 a 0 nesta segunda-feira (16), em um jogo em que torcedores brasileiros e tunisianos marcaram boa presença numa noite fria na Filadélfia.

O time carioca venceu com gols do meio-campista uruguaio Giorgian de Arrascaeta (17') e do ponta Luiz Araújo (70') no Lincoln Financial Field, casa do Philadelphia Eagles da NFL.

A vitória deixa o Flamengo empatado na liderança do Grupo D com o Chelsea, que mais cedo venceu o Los Angeles FC por 2 a 0 em Atlanta.

Com uma das folhas de pagamento mais caras das Américas, o time carioca dominou desde o início, uma das equipes mais vitoriosas da África até ser recompensado com um chute do seu camisa 10 no centro da área.

Arrascaeta superou o goleiro Bechir Ben Said com um chute certeiro de pé direito logo após os primeiros 15 minutos, aproveitando um passe de Luiz Araújo em uma jogada que outro uruguaio, Guillermo Varela, havia iniciado pela direita.

- Jorginho estreia em grande estilo -

A força com que o Flamengo, comandado por Filipe Luís, controlou o jogo não foi suficiente para calar a animada torcida do Espérance, bem menor em número, mas mais barulhenta que a brasileira.

O time vermelho e amarelo, campeão tunisiano e da Copa da Tunísia, chegou com a esperança de usar 'fogo amigo' contra o atual líder do Brasileirão: os atacantes brasileiros Yan e Rodrigo Rodrigues.

Mas a dupla, autora de vinte gols na temporada, passou em banco diante de um adversário bem posicionado e com posse de bola e que não sentiu as ausências do lateral-esquerdo Alex Sandro e do meia uruguaio Nicolás de la Cruz por desconforto físico.

Filipe Luís arriscou desde o começo ao escalar como titular o seu novo reforço, o ítalo-brasileiro Jorginho que chegou ao clube há uma semana e meia.

O ex-jogador do Arsenal assumiu sua posição no meio de campo com o apoio do sólido meia chileno Erick Pulgar. Juntos, eles controlaram o ritmo da partida, que viu o Espérance se tornar um pouco mais ativo no segundo tempo, embora ainda muito longe de Agustín Rossi.

- Luiz Araújo garante vitória -

O goleiro argentino só apareceu a vinte minutos do fim (67'), quando defendeu um chute cruzado de pé esquerdo do atacante argelino Youcef Belaili.

Em vez de encorajar os comandados de Maher Kanzari, a oportunidade perdida acabou sendo um impulso que os rubro-negros precisavam para nocautear o adversário.

O ponta Luiz Araújo, que havia dado a assistência para Arrascaeta marcar o primeiro gol, superou a resistência tunisiana com um chute de pé esquerdo de meia distância e com curva mandando a bola longe do alcance de Ben Said.

Com a vantagem de 2 a 0, Filipe Luís aproveitou para poupar jogadores. Ele substituiu o camisa 10, que saiu de campo aplaudido pela torcida.

O Flamengo encara agora o também líder Chelsea na sexta-feira na Filadélfia, enquanto os lanternas Espérance e Los Angeles FC lutarão pela sobrevivência no mesmo dia, em Nashville.

Escalações:

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas - Gerson (Gonzalo Plata, 65'), Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta (Michael, 73'), Jorginho (Allan, 74'), Luiz Araújo (Everton, 90'+1) - Pedro (Bruno Henrique, 65'). Técnico: Filipe Luís.

Espérance: Bechir Ben Said - Mohamed Ben Ali (Raed Bouchniba, 84'), Yassin Meriah, Mohamed Tougai, Mohamed Amine Ben Hamida - Yan (Elias Mokwana, 46'), Onuche Ogbelu, Khalil Guenichi (Mohamed Derbali, 75'), Chiheb Jbeli (Abd Al Rahman, 46') - Rodrigo Rodrigues (Achref Jabri, 75'), Youcef Belaili. Técnico: Maher Kanzari.