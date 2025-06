Flamengo encerra preparação para enfrentar o Bayern no Mundial à espera de De la Cruz

O Flamengo deverá ganhar um importante reforço para a partida com o Bayern de Munique. Longe dos gramados desde 18 de maio, o uruguaio De la Cruz se juntou aos companheiros no treino da manhã deste sábado, em Orlando, nos Estados Unidos, e deverá ficar pelo menos como opção no banco do Flamengo no confronto deste domingo, às 17h (horário de Brasília), em Miami, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

De la Cruz entrou em campo pela última vez há 40 dias, no empate por 0 a 0 com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, e desde então vem se recuperando de lesão no joelho esquerdo. Na sexta-feira, o meio-campista chegou a ir a campo para trabalhar a parte física, mas treinou separadamente. Neste sábado, ele fez o aquecimento com os colegas - o restante da atividade foi fechada à imprensa.

"Não me deixo levar pela ansiedade, mas a ideia é estar em campo no domingo", afirmou o jogador, na sexta-feira, à Flamengo TV. "Estou muito melhor, focado e determinado a estrear no Mundial."

Do lado do Bayern, a expectativa é pelo retorno do meia-atacante Musiala, que fez três gols na goleada por 10 a 0 sobre o Auckland City, na estreia, mas sentiu um desconforto físico ainda no primeiro tempo, contra o Boca Juniors, e ficou fora na derrota para o Benfica. O jovem alemão treinou normalmente neste sábado e deverá ser relacionado pelo técnico Vincent Kompany.