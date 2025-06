Flamengo encara Bayern de Munique por vaga nas quartas de final da Copa de Clubes

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (28) pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, em um duelo atrativo entre um gigante europeu e um representante de destaque do futebol sul-americano, menos poderoso financeiramente, mas altamente motivado para provar seu valor em campo.

A partida entre o rubro-negro e o campeão da Bundesliga promete ser espetacular no Hard Rock Stadium, em Miami, às 17h (horário de Brasília).

Classificado em primeiro lugar no Grupo D, o time carioca impressionou nos Estados Unidos com um jogo alegre e envolvente, baseado na posse de bola vertical e na intensa pressão no campo adversário.

A virada por 3 a 1 contra o Chelsea na fase de grupos o tornou um candidato ao título mundial, embora precise superar obstáculos difíceis para isso, começando pelo Bayern.

O time alemão parecia destinado a ser o primeiro colocado do Grupo C, mas o Benfica assumiu a liderança na última rodada com uma vitória por 1 a 0 em uma partida em que os já classificados bávaros fizeram inúmeras rotações.

O resultado inesperado obriga agora o Flamengo a enfrentar já nas oitavas de final um dos grandes favoritos ao troféu, com um elenco que conta com o atacante inglês Harry Kane e os pontas franceses Michael Olise (três gols e duas assistências no torneio) e Kingsley Coman (dois gols e duas assistências).

"É um grande time europeu. Dominam sua liga, têm um elenco extraordinário e um ótimo treinador", disse o técnico rubro-negro, Filipe Luís, sobre os atuais campeões alemães. "Mas tudo pode acontecer em uma partida".

- Batalha da pressão -

O confronto de domingo também vai proporcionar um duelo interessante entre os dois técnicos mais jovens da competição, Filipe Luís e o belga Vincent Kompany. Ambos têm 39 anos e compartilham uma grande ambição e preceitos futebolísticos precisos.

Com jogadores experientes como o zagueiro Danilo, o meia italo-brasileiro Jorginho e o meia-atacante uruguaio Giorgian de Arrascaeta, Filipe Luís construiu um time altamente competitivo que perdeu apenas três partidas - foram 33 vitórias e 12 empates - desde que assumiu o comando em outubro.

O ex-lateral da seleção brasileira, com experiência em grandes clubes europeus como Chelsea e Atlético de Madrid, conseguiu incutir personalidade, comprometimento e seriedade tática em um grupo talentoso.

"Temos a nossa estratégia, o nosso modelo (...) e isso sempre segue o DNA do Flamengo", explicou o treinador após o empate em 1 a 1 com o Los Angeles FC, na última rodada da fase de grupos. "Trata-se de pressionar o adversário, ter a posse de bola, atacar e jogar o mais verticalmente possível. É isso que a nossa torcida quer e é isso que vamos tentar fazer".

A batalha contra o Bayern promete ser intensa nesse sentido. Segundo um estudo do Centro Internacional de Estudos Esportivos, citado pelo site da Fifa, o Flamengo e o time alemão são as duas equipes que mais pressionam perto da área adversária para roubar a bola.

Em Miami, os jogadores comandados por Kompany buscarão manter a posse de bola e aproveitar o talento do trio de ataque, mas o belga está atento. Ele sabe que o Flamengo é perigoso e contará com o apoio da sua grande torcida.

"O nível sul-americano é altíssimo, eles dominam o jogo e estão muito motivados para vencer neste torneio", disse o técnico do Bayern após a derrota para o Benfica. "Os times brasileiros se caracterizam por uma combinação habilidosa de técnica individual e solidez coletiva. E sua criatividade permite que eles sempre encontrem novas soluções em campo".