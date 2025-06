Flamengo empata com LAFC (1-1) e aguarda Bayern nas oitavas da Copa de Clubes gm/ag/aam

O Flamengo empatou em 1 a 1 com o Los Angeles FC (LAFC) nesta terça-feira (25), num jogo ao qual chegou já com a liderança garantida no Grupo D, e enfrentará o Bayern de Munique nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Os rubro-negros, que dominaram a partida do início ao fim e acertaram a trave três vezes, ficarem em desvantagem quando o atacante do Los Angeles, Denis Bouanga, colocou seu time na frente aos 84 minutos.

Mas Wallace Yan, de 20 anos, empatou apenas dois minutos depois (86').

Com o primeiro lugar do grupo já garantido, o único objetivo do Flamengo era garantir sua campanha 100% e manter o bom momento antes da partida contra o Bayern de Munique, no domingo, às 17h (horário de Brasília), em Miami.

Embora não tenham conseguido avançar com três vitórias, os jogadores comandados por Filipe Luís têm motivos para estar otimistas, apesar de não terem caprichado na pontaria.

No Estádio Camping World, em Orlando, lotado de torcedores rubro-negros, os cariocas começaram a partida dominando o campo adversário.

Com o uruguaio Arrascaeta no comando, jogaram rápido e encontraram uma boa abertura pela direita, através do ponta Luiz Araújo.

O time americano tentavam com dificuldades conter a velocidade dos brasileiros, mas sofria e não tinha a posse de bola.

Parecia apenas uma questão de tempo para que o Flamengo abrisse o placar, mas a primeira chance clara foi do LAFC. Coisas do futebol...

Uma cobrança de escanteio encontrou o meia Mark Delgado sozinho na entrada da área. Ele chutou forte e acertou a trave.

O disparo não diminuiu o ritmo do time carioca, que reagiu quase imediatamente. O onipresente Arrascaeta dominou na área e finalizou mandando também para a trave.

A torcida brasileira vibrava e o Fla pressionava incansavelmente. O atacante Pedro se juntou ao festival de finalizações ao chutar forte de canhota no travessão, apesar dos protestos do LAFC, cujo goleiro, Hugo Lloris, se contorcia no chão após sofrer uma pancada no rosto.

Os rubro-negros criavam inúmeras chances, mas faltava precisão. E no ataque, os americanos finalmente começaram a emendar mais de três passes e a encontrar Bouanga.

O atacante franco-gabonês foi um dos poucos jogadores do LAFC a atuar no primeiro tempo, embora sempre tenha recebido passes em áreas que não eram realmente perigosas.

- Estupor em Orlando -

O intervalo não melhorou as coisas para o time de Los Angeles. Muito pelo contrário. O time voltou a campo ansioso para fechar a partida e submeteu a equipe norte-americana a um cerco.

Araújo e Arrascaeta se buscavam sem parar, e em uma das investidas, o uruguaio tabelou com Pedro, se posicionou na entrada da área e disparou um chute potente que, mais uma vez, acertou o travessão.

O meia-atacante e seus companheiros não conseguiam acreditar.

Assim estava o jogo, com o LAFC sobrevivendo em sua própria área, quando o meio-campista Timothy Tillman cobrou rapidamente uma falta do seu próprio campo e encontrou Bouanga nas costas da defesa.

O atacante dominou a bola, se posicionou na frente do goleiro Agustín Rossi e colocou o Los Angeles em vantagem no placar, para espanto de todos.

Os jogadoses de Felipe Luís estavam prestes a perder a invencibilidade diante de um time que havia perdido duas partidas e já estava eliminado.

Mas não desanimaram e continuaram em busca do gol.

Jorginho tocou para Wallace Yan no meio-campo, e o jovem se livrou de um zagueiro, acelerou para a área e superou Lloris com um chute cruzado perfeito. Os rubro-negros continuaram pressionando nos minutos finais, mas tiveram que se contentar com o empate.

Escalações:

Los Angeles FC: Hugo Lloris - Marlon (Artem Smoliakov 46'), Aaron Long (cap), Eddie Segura - Sergi Palencia, Igor Jesus Lima, Marco Delgado (Frankie Amaya 89'), Ryan Hollingshead - Javairo Dilrosun (Olivier Giroud 61'), Denis Bouanga, David Enmanuel Martinez Morales (Timothy Tillman 70'). Técnico: Steve Cherundolo.

Flamengo: Agustin Rossi - Guillermo Varela, Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro (Matías Viña 82') - Luiz Araujo (Wallace Yan 71'), Evertton Araujo (Jorginho 82'), Giorgian De Arrascaeta (cap) (Bruno Henrique 71'), Allan Rodrigues de Souza, Everton (Michael Delgado de Oliveira 59') - Pedro (Juninho 82'). Técnico: Filipe Luís.