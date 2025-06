Flamengo desembarca e Brasil já tem todos os seus times nos EUA para o Mundial de Clubes

A delegação do Flamengo desembarcou em solo americano na manhã desta quinta-feira, para a disputa do Mundial de Clubes. Com a chegada da equipe carioca, todos os quatro times brasileiros classificados para o torneio já se encontram nos Estados Unidos. A competição começa neste sábado.

O elenco do Flamengo desembarcou em Atlantic City, na Pensilvânia. A cidade fica a cerca de uma hora da Filadélfia, onde o clube carioca fará seus dois primeiros jogos na fase de grupos do Mundial.

A delegação chegou aos EUA com apenas 29 jogadores, dos 31 inscritos no torneio. O meia Matheus Gonçalves e o zagueiro João Victor vão se unir ao grupo diretamente em solo americano. A dupla estava no Egito integrando a seleção brasileira sub-20.

Já contando com a dupla no elenco, o Flamengo realizará seu primeiro treino nos EUA já nesta quinta, às 16h, equivalente às 17h de Brasília.

O time rubro-negro é o último brasileiro a chegar à sede do novo Mundial de Clubes da Fifa. O primeiro foi o rival Fluminense, no sábado passado. Palmeiras e Botafogo desembarcaram na segunda-feira, sendo que o time carioca chegou poucas horas antes da equipe paulista.

O alviverde e o atual campeão da Copa Libertadores serão as primeiras equipes nacionais a entrar em campo no torneio, ambos no domingo. O Palmeiras vai a campo às 19h com o Porto. O Botafogo enfrentará Seattle Sounders às 23h, ambos pelo horário de Brasília.