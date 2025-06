Flamengo dá show, vira sobre o Chelsea e está nas oitavas de final do Mundial de Clubes

"Em junho de 2025, botou os ingleses na roda... 3 a 1 no Chelsea ficou marcado na história". A vitória de virada do Flamengo, nesta sexta-feira (20), pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes, começou com drama, mas terminou em alegria no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, onde o mundo viu mais uma vez o futebol brasileiro vencer o europeu.

O resultado, combinado à vitória do Esperánce sobre o Los Angeles FC, garantiu a classificação do Flamengo às oitavas de final com uma rodada de antecedência.

Pedro Neto abriu o placar para o Chelsea no primeiro tempo, mas o técnico Filipe Luis acertou nas suas escolhas para vencer na segunda etapa. Bruno Henrique entrou, marcou o gol de empate e deu a assistência para Danilo virar o jogo.

Após expulsão dos ingleses, o clube carioca ainda aumentou o placar com o jovem Wallace Yan, de 17 anos, que também saiu do banco. A vitória deixa o Flamengo na liderança do Grupo D, com seis pontos, e pode empatar contra o Los Angeles FC que garante a primeira posição.

Primeiro tempo quente e com erro crucial

O primeiro tempo parecia jogo de Libertadores. Surpreendeu a intensidade do Chelsea na marcação. Foram muitas faltas e três delas com cartão amarelo aplicado pelo árbitro Iván Barton. Caicedo, Pedro Neto e Delap foram os advertidos.

A bola também rolou bastante na primeira etapa, principalmente com o Flamengo ditando o ritmo, mas com dificuldade de finalizar as jogadas. Quem não teve esse problema foi o Chelsea, que aproveitou um vacilo de Pulgar e Wesley. Pedro Neto saiu na cara de Rossi e o português deslocou o goleiro para abrir o placar aos 12 minutos.

O clube carioca frequentou mais o ataque no restante da primeira etapa, apostando em bolas pelas alas e as principais chances em bolas parada. Aos 42, a melhor oportunidade do Flamengo surgiu com cruzamento de Arrascaeta e Gerson completou de cabeça. A bola tinha direção do gol, mas o zagueiro Colwill salvou em cima da linha.

Flamengo atropela no segundo tempo

Bruno Henrique entrou para mudar o jogo para o Flamengo. FRANCK FIFE / AFP

Os ingleses voltaram com mais controle do jogo. Contudo, em uma bobeira da defesa do Chelsea, Gerson teve liberdade na área e a finalização foi desviada. Plata teve a chance de tocar para o gol, mas apenas raspou a chuteira na bola. No lance seguinte, Sanchez lançou Delap, que ia sair na cara do gol, mas Léo Pereira tirou para trás, quase fazendo contra.

Com 10 minutos, Filipe Luis sacou Arrascaeta e colocou Bruno Henrique, para dar mais velocidade ao ataque. Minutos depois, o Flamengo quase empatou com uma finalização de Plata, na qual Sanchez fez boa defesa. Aos 17 minutos, Gerson levantou na área, o atacante equatoriano escorou para o meio e Bruno Henrique apareceu para marcar o gol.

Três minutos depois, a virada do Flamengo. Em escanteio cobrado por Luiz Araújo, Bruno Henrique escorou na segunda trave e Danilo apareceu para completar para o fundo do gol. A situação ficou ainda pior para o Chelsea quando Nicolas Jackson, que havia entrado há cinco minutos, foi expulso por entrada desleal em Ayrton Lucas.

Com a vantagem numérica, o clube carioca não foi pressionado e teve a chance de fechar o marcador. Wallace Yan entrou em campo aos 37 e com apenas um minuto em campo ampliou para 3 a 1. O Chelsea até ameaçou uma reação no fim, mas Rossi salvou em duas oportunidades.

Ouça a narração dos gols

Mundial de Clubes — 2ª rodada do Grupo D —20/6/2025

Flamengo (3)

Rossi; Wesley (Varela, 37'/2ºT), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta (Bruno Henrique, 10'/2ºT) e Gerson (Wallace Yan, 37'/2ºT); Luiz Araújo (Pedro, 46'/2ºT) e Plata (Michael, 46'/2ºT). Técnico: Filipe Luis.

Chelsea (1)

Sanchez; Reece James (Lavia, 19'/2ºT), Chalobah, Colwill e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández (Madueke, 37'/2ºT) e Cole Palmer (Marc Guiu, 37'/2ºT); Pedro Neto, Malo Gusto e Delap (Nicolas Jackson, 19'/2ºT). Técnico: Enzo Maresca.

GOLS: Pedro Neto, aos 12 minutos do primeiro tempo; Bruno Henrique, aos 17, Danilo, aos 20, e Wallace Yan, aos 38 do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS: Caicedo (C), Pedro Neto (C), Delap (C), Gerson (F), Erick Pulgar (F) e Plata (F)

CARTÕES VERMELHOS: Nicolas Jackson (C)

ARBITRAGEM: Iván Barton (El Salvador), auxiliado por David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua). VAR: Guilhermo Pacheco (México).