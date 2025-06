Flamengo contra ingleses: relembre os duelos após o 3 a 1 sobre o Chelsea no Mundial de Clubes

No último confronto contra times ingleses, Flamengo venceu o Chelsea por 3 a 1. FRANCK FIFE / AFP

O Flamengo venceu o Chelsea por 3 a 1, nesta sexta-feira (20), pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes da Fifa. O jogo foi disputado às 15h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Com a vitória, o Rubro-Negro assumiu a liderança isolada do grupo, já que bateu o Espérance por 2 a 0 na estreia. Agora, podem empatar contra o Los Angeles FC e ainda assim garantir a primeira posição.

O duelo também reviveu a relação histórica do clube carioca com equipes da Inglaterra — uma trajetória que soma mais de sete décadas, com vitórias e derrotas marcantes, inclusive, pelo Mundial.

Em 11 jogos, são cinco vitórias flamenguistas, quatro dos ingleses e dois empates. Veja abaixo os principais confrontos do rubro negro contra os ingleses.

Vitória no Mundial de Clubes contra o Chelsea

O mais recente capítulo da história do Flamengo contra times ingleses foi escrito nesta sexta-feira (20), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Bruno Henrique fez um dos gols do Flamengo contra o Chelsea, pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa. FRANCK FIFE / AFP

Pela fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Rubro-Negro venceu o Chelsea por 3 a 1, de virada, diante de um estádio tomado por torcedores brasileiros.

Os ingleses saíram na frente, mas a reação flamenguista veio ainda no segundo tempo. Bruno Henrique empatou, Danilo virou, e o jovem Wallace Yan fechou o placar nos acréscimos.

Primeiro inglês foi o Southampton, em 1948

O primeiro encontro entre Flamengo e um time inglês aconteceu em junho de 1948. Na ocasião, o Southampton venceu o Rubro-Negro por 3 a 1, em amistoso disputado no Brasil.

No ano seguinte, veio a revanche: vitória flamenguista por 3 a 1 sobre o Arsenal, também em solo brasileiro. Ainda nos anos 1950, o clube enfrentaria o Burnley, vencendo por 4 a 0 em amistoso na Espanha.

Tóquio, 1981: vitória sobre o Liverpool deu título mundial

O capítulo mais glorioso da história rubro-negra aconteceu justamente contra ingleses, em 13 de dezembro de 1981. Diante do Liverpool, campeão europeu, o Flamengo aplicou um sonoro 3 a 0, com gols de Nunes (2) e Adílio.

A atuação mágica de Zico, eleito melhor em campo, no Estádio Nacional de Tóquio, garantiu ao clube o título da Copa Intercontinental, o mais importante de sua história.

O reencontro e a vingança dos Reds

Quase quatro décadas depois, Flamengo e Liverpool voltaram a se cruzar. Foi em 21 de dezembro de 2019, na final do antigo Mundial de Clubes da Fifa (agora novamente chamado de Copa Intercontinental).

A partida, disputada no Catar, terminou com vitória inglesa por 1 a 0, com gol de Roberto Firmino na prorrogação. O time comandado por Jorge Jesus fez jogo duro, mas não conseguiu repetir o feito de 1981.

Hoje técnico do Flamengo, Filipe Luís esteve na final de 2019 vencida pelo Liverpool KARIM JAAFAR / AFP

Goleada sofrida diante do Chelsea em 1998

Antes do reencontro marcado para esta sexta, Flamengo e Chelsea se enfrentaram apenas uma vez na história. O duelo aconteceu em 1998, durante o Torneio de Gueldres, na Holanda.

Na ocasião, o time inglês venceu por 5 a 0, naquele que é até hoje o maior revés flamenguista diante de um clube inglês.

Balanço geral contra clubes da Inglaterra

No total, o Flamengo enfrentou nove times ingleses ao longo da história: Southampton, Arsenal, Burnley, Nottingham Forest, Bolton, West Bromwich, Leeds United, Chelsea e Liverpool.

Os jogos foram disputados, em sua maioria, em amistosos ou torneios internacionais de pré-temporada. Em 11 jogos, são cinco vitórias flamenguistas, quatro dos ingleses e dois empates.