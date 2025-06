Flamengo confirma superioridade e vence Espérance na estreia do Mundial de Clubes

Arrascaeta marcou o primeiro gol do Flamengo no Mundial de Clubes. Gilvan de Souza / Flamengo/Divulgação

Foi sem sustos e com domínio da partida que o Flamengo estreou com vitória no Mundial de Clubes. Na segunda-feira (16), o Rubro-Negro fez 2 a 0 no Espérance, da Tunísia, em partida disputada no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

No primeiro tempo, Arrascaeta abriu o placar após boa troca de passes da equipe brasileira. Na etapa final, Luiz Araújo foi o responsável por confirmar a vitória com um golaço.

Com o resultado, os cariocas assumem a liderança do Grupo D, com três pontos, superando o Chelsea, que tem o mesmo número, por ter menos cartões amarelos. Inclusive, na próxima rodada, nesta sexta-feira (20), as duas equipes se enfrentam.

A outra partida da segunda rodada do grupo será disputada no mesmo dia, entre Espérance e Los Angeles FC.

Um gol e nada mais na primeira etapa

Os primeiros minutos da partida já davam indícios de como seria o confronto. Enquanto o Flamengo estava disposto a propor o jogo, o Espérance buscava segurar o ataque do time brasileiro para contra-atacar.

Até os 14 minutos, os cariocas tinham maior posse de bola, mas não conseguiam converter em chances de gol. A primeira delas foi quando Léo Ortiz cabeceou para fora, após cobrança de escanteio.

Apenas dois minutos depois, o Flamengo conseguiu superar a defesa da equipe tunisiana. Após boa troca de passes, Arrascaeta encontrou Varela, no lado direito da área. O lateral cruzou, Luiz Araújo ajeitou para o centro da área e o camisa 10 finalizou de primeira para abrir o placar.

Na sequência, aos 18 minutos, Gerson teve a chance de ampliar, em chute dentro da área, mas Ben Said espalmou.

O Flamengo seguiu tendo mais posse de bola, terminando a primeira etapa com mais de 70%, e administrou a vantagem. Mesmo sem ter grandes oportunidades para aumentar o marcador, também não foi ameaçado pelo adversário.

Segunda etapa

Sem grandes chances no primeiro tempo, o Espérance foi ter o primeiro chute a gol aos três minutos da etapa final. Ben Hamida arriscou de fora da área, mas Rossi defendeu sem dificuldades.

O Flamengo, por sua vez, também foi ao ataque e teve duas chances em sequência, com Pedro, para fazer o segundo gol. Aos seis minutos, Ayrton Lucas cruzou rasteiro na área para o centroavante, que tinha o gol aberto para marcar. Ben Hamida chegou a desviar na bola, o que dificultou a finalização do camisa 9, que foi defendida pelo goleiro.

No lance seguinte, após troca de passes do Flamengo, a bola sobrou para Pedro, no lado direito da área. Ele chutou cruzado, mas ela foi para fora.

Aos poucos, os tunisianos passaram a explorar espaços deixados por Varela, no lado direito. Belaïli aproveitou e finalizou para fora, aos 17 minutos. Quatro minutos depois, Rossi defendeu um chute do camisa 11 do Espérance.

Apesar do susto, o Flamengo conseguiu ampliar a vantagem. No lado direito, Varela dominou e tocou para Jorginho, que acionou Luiz Araújo, na área. Ele finalizou colocado, no canto esquerdo e fez 2 a 0.

Aos 30 minutos, o Flamengo teve outra chance para marcar outra vez. Luiz Araújo recebeu no lado direito e cruzou na entrada da área. Ayrton Lucas finalizou de primeira, mas a conclusão foi para fora.

No fim, o Flamengo soube controlar o tempo que restava e não foi ameaçado pelo time africano. A vitória por 2 a 0 confirmou o favoritismo no confronto e mostrou a eficiência da estratégia rubro-negra.

Mundial de Clubes - 1ª rodada do grupo D - 16/06/2025

Flamengo (2)

Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho (Allan, 29'/2°T), Gerson (Plata, 20'/2°T), Luiz Araújo (Everton Cebolinha, 46'/2°T) e Arrascaeta (Michael, 28'/2°T); Pedro (Bruno Henrique, 20'/2°T). Técnico: Filipe Luís.

Esperánce (0)

Ben Said; Ben Ali (Bouchniba, 39'/2°T), Meriah, Tougai e Ben Hamida; Ogbelu, Guenichi (Derbali, 30'/2°T), Yan Sasse (Mokwana, INT), Jbeli (Konaté, INT) e Belaïli; Rodrigo Rodrigues (Jabri, 30'/2°T). Técnico: Maher Kanzari.

GOLS: Arrascaeta (16'/1°T) e Luiz Araújo (24'/2°T).

CARTÕES AMARELOS: Ben Ali, Belaïli, Guenichi e Tougai (E); Bruno Henrique (F).

ARBITRAGEM: Danny Makkelie, auxiliado por Hessel Steegstra e Jan de Vries. VAR: Rob Dieperink (quarteto holandês).