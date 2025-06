Flamengo bate recorde de público entre os brasileiros no Mundial; Fluminense é o pior na rodada

O Flamengo quebrou o recorde de público entre os clubes brasileiros nesta edição do Mundial de Clubes da Fifa. Na vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, na última sexta-feira, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, 54.619 torcedores acompanharam o confronto, superando a marca anterior do Palmeiras, que havia reunido pouco mais de 46 mil pessoas na estreia.

O número expressivo ajudou a compensar o desempenho modesto da primeira partida da equipe rubro-negra, quando o time venceu o Espérance por 2 a 0, também na Filadélfia, diante de apenas 25.797 espectadores, o menor público entre os brasileiros na primeira rodada, com apenas 37,39% da capacidade do estádio ocupada.

O segundo maior público brasileiro até agora veio no histórico confronto entre Botafogo e Paris Saint-Germain, na quinta-feira, no Rose Bowl Stadium, em Pasadena. Na vitória carioca por 1 a 0, com gol de Igor Jesus, 53.699 pessoas estiveram presentes. Na rodada anterior, diante do Seattle Sounders, o Botafogo havia levado 30.151 torcedores ao Lumen Field, em Seattle.

Depois de liderar a presença de público entre os brasileiros na rodada de abertura, o Palmeiras ficou com o terceiro melhor número na segunda rodada: 35.179 pagantes acompanharam a vitória por 2 a 0 sobre o Al-Ahly, na quinta-feira, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey. Na estreia, contra o Porto, no mesmo estádio, o clube paulista havia registrado 46.275 presentes.

Já o Fluminense, segundo em público na primeira rodada com 34.746 torcedores no empate com o Borussia Dortmund, também no MetLife, teve o menor público entre os brasileiros na segunda: 29.321 pessoas acompanharam a vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan HD, neste sábado, novamente em East Rutherford.

A terceira e última rodada da fase de grupos começa nesta segunda-feira. Às 16h (de Brasília), o Botafogo enfrenta o Atlético de Madrid, no Rose Bowl Stadium, na Califórnia. Mais tarde, às 22h, o Palmeiras encara o Inter Miami, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.