Finais da NBA: o que pode fazer a diferença no duelo entre Thunder e Pacers? Assista ao podcast

MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

As finais da NBA estão equilibradas. Ao final dos dois primeiros jogos em Oklahoma, Thunder e Pacers empatam em 1 a 1 . A partir desta quarta-feira (11), serão duas partidas em Indianápolis.

O que pode fazer a diferença no duelo entre Thunder e Pacers? Além dos jogadores, o que pode se destacar? A estratégia dos técnicos ou as opções no banco de reservas?