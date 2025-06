Filipe Luís admite superioridade do Bayern e lamenta erros do Flamengo: "Imperdoável" 

Filipe Luís viu adversário aproveitar chances no jogo.

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, fez questão de exaltar os méritos do adversário, o Bayern de Munique, na eliminação do Mundial de Clubes, neste domingo (29). E destacou que os erros cometidos foram cruciais para o resultado de 4 a 2 para os alemães.