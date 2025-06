Felipe Melo rebate críticas de Klopp e Raphinha: "Ele não vai falar isso na Copa do Mundo"

Ex-jogador defendeu a realização do novo torneio. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O ex-volante Felipe Melo rebateu de forma contundente as críticas do meia do Barcelona, Raphinha, ao Mundial de Clubes nos EUA. Sobre as falas do meio-campista brasileiro, que reivindicou a necessidade de férias para os jogadores europeus, Felipe Melo questionou se o atleta do Barça falará o mesmo durante a Copa do Mundo 2026.

— Eu penso diferente dele (Raphinha). Para mim, é sempre um prazer poder jogar um Mundial. Tenho certeza de que ele não vai falar isso aí quando for convocado para jogar a Copa do Mundo de Seleções no ano que vem — disse o ex-volante do Grêmio, em entrevista no intervalo de Flamengo x Bayern, neste domingo (29), no Estádio Hard Rock, em Miami Gardens.

Felipe Melo lembrou ainda a necessidade de os clubes buscarem receitas para pagarem os altos salários pedidos pelos atletas:

— Vi uma entrevista do presidente do Bayern em que ele disse que os empresários têm pedido muito dinheiro. Os atletas estão ganhando salários muito mais altos do que víamos antes e, automaticamente, o futebol precisa de receita, precisa de jogos. Então eu respeito a opinião do Raphinha, mas penso totalmente o contrário.

O ex-volante de Flamengo, Palmeiras e Fluminense minimizou a alegação de que os atletas jogam muitas partidas na Europa:

— Tem gente que fala que são muitos jogos, mas se colocarmos no papel... Se não me engano, foi o Cambiasso que falou: naquela Inter que ganhou o triplete (em 2010), o Zanetti jogou 4 mil minutos na temporada. E, hoje, o jogador que mais atuou na Inter foi o Dimarco, com 3 mil minutos. No Brasil, a gente joga 80, 90, até mais de 100 jogos por temporada.

Por fim, sobre as críticas de Klopp, que classificou o Mundial como "a pior ideia implementada", Felipe Melo disse que vê os europeus dando valor ao Mundial de Clubes:

— Eu vi o gol do Chelsea e o treinador saiu correndo igual uma criança, comemorando o gol de 2 a 1 na prorrogação. Isso mostra o quanto eles estão realmente ligados nessa competição. O PSG começou o torneio achando que ia ganhar a qualquer momento. O Botafogo foi lá, sacudiu a roseira deles, e eles mudaram a postura. Vieram aqui para ganhar a competição.