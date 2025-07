Felipe Melo acredita em Fluminense e Palmeiras contra europeus: "Têm de atacá-los"

Apesar da eliminação do Flamengo , para o Bayern de Munique, o ex-volante Felipe Melo demonstrou otimismo nos próximos confrontos de Fluminense e Palmeiras, suas duas últimas equipes na carreira, contra times europeus.

— Se o Fluminense entrar com a mesma postura que teve contra o Borussia Dortmund, jogando de igual pra igual, pode fazer um grande jogo contra a Inter também. Tudo se decide no gramado, mas depende da postura da equipe. A Inter é mais forte e é favorita, mas o Fluminense, se entrar com postura de time grande, tem totais condições de passar — avaliou o ex-volante, que também atuou na Inter de Milão.