F1 divulga calendário da temporada 2026; Madri é novidade

Os organizadores da Fórmula 1 divulgaram nesta terça-feira (10) o calendário da temporada 2026 com 24 corridas, tendo Madri como novidade e a retirada do Grande Prêmio da Emilia-Romagna, em Imola.

O Mundial de 2026 da F1 começará pelo segundo ano consecutivo no circuito de Albert Park, em Melbourne, no fim de semana de 6 a 8 de março.

Uma curiosidade do novo calendário é que a corrida do tradicional GP de Spa-Francorchamps, na Bélgica, será disputada no mesmo dia da final da Copa do Mundo, em 19 de julho.