Expulsão permite a Neymar ter 'folga' do Santos para acompanhar Mundial da Kings League

A próxima partida do time de Neymar será na quarta-feira, dia 4, com adversário ainda a definir. Se vencer, a Fúria avança diretamente para as oitavas de final. Caso perca, há uma repescagem, com jogos nos dias 8 e 9.

As oitavas ocorrem entre os dias 10 e 11 de junho. Na sequência, no dia 12, quando o Santos visita o Fortaleza, são jogadas as quartas de final. As semifinais são no dia 13. A decisão é no dia 14, mesma data da estreia do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.