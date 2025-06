Ex-zagueiro de Inter e Fluminense destaca estilo brasileiro no Mundial e elogia Renato: "Melhor técnico do Brasil"

Régis Amarante considera Renato Portaluppi o melhor técnico do Brasil. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Campeão gaúcho em 1997 pelo Inter, o ex-zagueiro Régis Amarante, 49 anos, é também admirador de Renato Portalippi, a quem considera, hoje, "o melhor técnico do Brasil".

Morador de Nova Jersey, o ex-jogador colorado foi, neste sábado (21), ao MetLife torcer pelo Fluminense, clube pelo qual atuou entre 2000 e 2002, na vitória por 4 a 2 contra o Ulsan, da Coreia do Sul.

Régis não se surpreende com o bom momento do time carioca, justamente pelas qualidades que vê em Renato.

— Sempre comento isso: para mim, o treinador da Seleção Brasileira teria que ser o Renato. Acho que ele é o melhor treinador do Brasil hoje. É experiente, rodado, fala a língua dos boleiros, impõe respeito e chama a responsabilidade para ele — disse, em entrevista à Rádio Gaúcha no MetLiife, momentos antes da partida.

Sobre o bom momento dos times do Brasil no Mundial de Clubes, Régis exaltou a consolidação de um "estilo brasileiro" de futebol.

— O futebol brasileiro conseguiu colocar em prática o seu estilo. O futebol da Alemanha é mais rápido, o dos ingleses também, mas não tem toda essa diferença. Eu sempre falo: tem que respeitar o futebol brasileiro. Nós somos cinco vezes campeões do mundo — declarou.

Vantagem física

Campeão estadual também pelo Fluminense, em 2002, Régis é empresário de futebol e mora em Nova Jersey, bem perto do MetLife. Por isso, está assistindo de perto aos jogos dos clubes brasileiros.

Ele reconhece, contudo, que os times do Brasil têm vantagem física sobre os europeus neste momento do ano

— Quando a gente vai ao Mundial em dezembro, a gente sofre porque estamos no final da temporada, e os europeus estão no meio da deles. Agora, a situação se inverteu. Eles estão sofrendo o que a gente sofre quando vai para lá. Estão em final de temporada, era para estarem de férias, com as perninhas para o alto — completou.

Carinho pelo Inter

Régis atuou no Inter entre 1996 e 1999. Mauro Vieira/Agência RBS/BD

Apesar de admirador de Renato Portaluppi, maior ídolo da história do Grêmio, Régis não esconde o carinho pelo Inter, onde foi revelado para o futebol.

Ao final da entrevista à Rádio Gaúcha, o ex-zagueiro abordou o torcedor gaúcho João Lopes, 35 anos, que chegava ao MetLife vestindo uma camisa do Inter.

— Essa tua camisa é a mais bonita — elogiou.

Depois, dirigiu-se aos amigos dele, a gremista Juliana Souza, 41 anos, que estava fardada com as cores do Tricolor, e o carioca Hugo Pimenta, 36 anos, que vestia uma camisa do Fluminense.

— Joguei pelo Fluminense, fui campeão. Joguei no Inter, também fui campeão. E agora estou vendo um torcedor do Flu, um colorado e uma gremista juntos. Coincidência, né? Essa camisa do Inter está bonita. Só que esta camisa do Grêmio aqui, eu toquei cinco neles (risos) _ cornetou, apontando para Juliana e se referindo à vitória do Inter por 5 a 2 no Gre-Nal do Brasileirão de 1997, quando era titular no time então comandado por Celso Roth.

— Não podia deixar passar essa corneta, nê? — brincou.