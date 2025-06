Ex-prefeito de cidade nordestina volta ao futebol e marca gol no interior do RS: "Meu sonho sempre foi jogar bola"

Alysson Sardinha marcou o gol do Real na derrota por 2 a 1 para o Esportivo. Moisa Trindade / Arquivo pessoal

Quem consulta o currículo do atacante Alysson Sardinha, 36 anos, do Real, de Tramandaí, pode não entender uma lacuna de 12 anos sem jogar futebol.

O atleta, que iniciou a carreira profissional em 2009, no Sampaio Correa, tem uma história curiosa. Com 24 anos, ele largou o futebol para se dedicar à outra área: a política.

Em mais de uma década longe do esporte, Sardinha foi secretário de Esporte, vice-prefeito e, mais recentemente, entre 2021 e 2024, prefeito de Roteiro, cidade com cerca de 6,5 mil habitantes, no interior de Alagoas.

— Meu sonho sempre foi jogar bola, eu nunca imaginei fazer nada diferente disso. Mas a gente não sabe quais são os planos de Deus, e eu acabei na política. No início eu não queria ser político. Queria só assessorar meu tio que era o antigo prefeito de Roteiro. Eu queria ter a oportunidade de voltar a jogar e entrar no campo com meu filho no colo — conta o jogador.

No último sábado (14), ele foi o autor do gol do Real na derrota, por 2 a 1, para o Esportivo pela Divisão de Acesso. Time de Tramandaí não venceu na competição e anotou apenas dois gols.

Trajetória de Sardinha

A história de Alysson Sardinha e o Real não começou em 2025 com a oportunidade de retornar ao futebol. Com 12 anos, ele trocou o Maranhão, onde nasceu, pelo Rio Grande do Sul. Na época, o destino foi Osório, sede do CTC Facos, clube de base que se transformaria no Real.

A volta ao futebol ocorreu como forma de gratidão aos pais. Alysson lembra com carinho do esforço feito pela família para que ele seguisse no esporte.

— Meu pai vendeu um carro só para eu ir para casa ficar uma semana e depois voltar para o Sul, sou muito grato por tudo que eles fizeram — afirma o ex-prefeito.

Busca pela melhor forma física

Quem trabalha com o esporte de alto rendimento sabe que força de vontade e determinação, apesar de fundamentais, não são suficientes para preparar um atleta para competir.

Sardinha precisou correr atrás dos 12 anos longe dos gramados. Quando chegou ao Real, em abril, ele pesava 105 kg e estava fora de forma.Dois meses depois, com dedicação e foco, ele conseguiu perder 17 kg.

— Eu estou me sentindo muito bem, cheguei aos 88 kg, me pesei hoje. Sempre soube que minha primeira luta seria comigo mesmo. Não é fácil voltar à forma depois de tanto tempo. Enquanto os outros colegas treinavam em um turno, eu trabalhava em dois — conta.

Retorno ao Real

A negociação para voltar ao Real depois de tanto tempo foi tranquila. O presidente do clube, Eduardo Sena, sinalizou ainda em fevereiro que gostaria de contar com o atleta.

— Ele disse que precisava de um centroavante. Eu joguei profissionalmente no meio, mas na base era atacante. Eu respondi que jogaria até de lateral ou zagueiro se precisasse — brinca.

Sobre o seu futuro profissional, seja no gramado ou no gabinete, Sardinha é direto: