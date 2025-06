Ex-pivô do Chicago Bulls acerta com o Sesi Franca

Após 10 anos longe do Brasil, Cristiano Felício, ex-jogador do Chicago Bulls, voltará a jogar no basquete nacional. O pivô da seleção brasileira acertou com o Sesi Franca, atual campeão do Novo Basquete Brasil (NBB). O jogador de 2,1m de altura competiu na NBA e no basquete europeu nos últimos anos.