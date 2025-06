"Ex" na casamata: como foi a passagem de Filipe Luís, hoje técnico do Flamengo, pelo Chelsea

Filipe Luís reencontra o Chelsea, agora como treinador do Flamengo. FRANCK FIFE / AFP

O sorteio das chaves do Mundial de Clubes reservou um reencontro ao técnico do Flamengo, Filipe Luís. O apito final na vitória dos cariocas por 2 a 0 sobre o Espérance certamente marcou a virada de chave para o ex-lateral: a partir daí, tudo passou a ser o confronto contra o Chelsea, nesta sexta-feira (20), pela segunda rodada do Mundial.

Mas a partida vale muito mais do que a liderança do grupo B. Ela também marcará o enfrentamento do técnico do Flamengo com seu ex-clube, o Chelsea, que Filipe Luís defendeu como jogador na temporada 2014/2015.

E, assim como boa parte da carreira "europeia" de Filipe Luís, a passagem pelo Chelsea foi vitoriosa. No ano em que esteve no futebol inglês, o time de Londres conquistou a Premier League e a Copa da Liga.

Após a definição do adversário, em vídeo para a Fifa, Filipe Luís falou sobre a "sensação" em enfrentar o Chelsea novamente:

— É especial, porque conheço muita gente lá. Clube que me recebeu super bem. Tenho muitos amigos lá. Como treinador, não é a mesma sensação de reencontrar como jogador — analisou.

Como foi a passagem pelo Chelsea

Apresentação no clube inglês foi em julho de 2014. Chelsea / Divulgação

Filipe Luís foi apresentado oficialmente como jogador do Chelsea em julho de 2014, vindo do Atlético de Madrid. Ao ser apresentado, o jogador falou que a mudança era "um sonho" que se tornava realidade.

O lateral chegou como um pedido de José Mourinho, na ocasião técnico do clube inglês. Ele foi contratado por 25 milhões de libras, cerca de R$ 130 milhões.

Apesar dos títulos, foi pouco aproveitado pelo Chelsea. O próprio Mourinho acabou não dando oportunidades para Filipe Luís, que já vinha de quatro temporadas completas pelo Atlético de Madrid.

Na temporada 2014/2015, fez apenas 26 jogos com a camisa dos "Blues", começando como titular em 20 oportunidades. No total, permaneceu em campo por 1883 minutos, entre Liga dos Campeões, Premier League, FA Cup e Copa da Liga.

Foi na competição, tradicionalmente utilizada pelos clubes para "rodar" o elenco devido ao calendário sobrecarregado do futebol inglês, que Filipe Luís marcou seu único gol com a camisa do Chelsea. De falta e de muito longe, ajudou na vitória por 3 a 1 contra o Derby County, nas quartas de final.