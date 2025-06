Ex-jogador de Fluminense, São Paulo e Santos é preso por dívida de quase R$ 300 mil de pensão alimentícia

Thiago Carleto atuou em grandes equipes do futebol brasileiro, como Santos, São Paulo, Botafogo, Athletico-PR, Coritiba, Vitória e Fluminense. No Tricolor Carioca, foi campeão brasileiro, em 2012. Já no Coxa, conquistou o prêmio Bola de Prata , de melhor lateral-esquerdo do Brasileirão de 2017.

No exterior, chegou a defender as cores do Valencia e do Elche, na Espanha, além do Olimpia, no Paraguai. O último clube do ex-jogador foi o Juventus, de São Paulo, em 2023.