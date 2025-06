Ex-Inter é artilheiro e destaque de time que subiu para a primeira divisão na Espanha

Alemão está no Real Oviedo desde a temporada 2023/24. Real Oviedo / Divulgação

O atacante Alexandre Alemão foi o grande destaque do espanhol Real Oviedo na conquista do acesso à primeira divisão da Espanha. Ex-jogador do Inter, ele foi o artilheiro da equipe na competição nacional.

Ao longo de 44 jogos na temporada, o atacante marcou 14 gols e quatro assistências. O Real Oviedo conquistou o acesso no último sábado (21), ao vencer o Mirandés por 3 a 1 — na ida, havia perdido por 1 a 0.

A equipe volta a campo apenas em 31 de julho, em amistoso contra o Villarreal. O teste ocorre no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, a partir das 16h.

Chegada à Espanha

Alemão transferiu-se para o Real Oviedo após sair do Inter, em julho de 2023. O atacante foi negociado pelo Colorado com o Grupo Pachuca, que é dono do clube espanhol e também do Pachuca, do México.

À época, a negociação envolveu US$ 3,2 milhões — aproximadamente R$ 15,3 milhões, na cotação da época. O Inter ficou com cerca de R$ 10 milhões por 70% dos direitos de Alemão.

No Real Oviedo desde 2023, o atacante disputou 83 jogos e marcou 22 gols pela equipe espanhola.