Andrey, ou Cebola, como é conhecido, treinou por vários anos as divisões de base da dupla Gre-Nal. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Um gaúcho está por trás dos 10 títulos conquistados por Abel Ferreira no Palmeiras. Há oito anos no clube paulista, o auxiliar técnico Andrey Lopes, 51 anos, natural de Porto Alegre, senta-se ao lado do português na casamata em todos os jogos e ajuda o treinador com observações táticas antes, durante e depois das partidas.

Normalmente longe dos holofotes, Andrey Lopes concedeu uma entrevista de 30 minutos à Zero Hora nesta segunda (23) em uma sala do Hotel Renaissance, em Fort Loderdale. Esse é o QG do Palmeiras na Flórida, a 30 quilômetros do estádio Hard Rock, palco do jogo das 22h (horário de Brasília), contra o Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Suárez, pelo Mundial de Clubes.

— Será um jogão, né? A expectativa é muito grande. Independentemente dessas duas feras, o Palmeiras está preparado. Estudamos o adversário e estamos prontos. Este é meu terceiro Mundial pelo clube e é especial. Tem tudo para o nosso trabalho dar certo — acredita.

Andrey, ou Cebola, como é conhecido, tem vasta experiência no futebol. Treinou por vários anos as divisões de base da dupla Gre-Nal e foi ainda auxiliar de Renato Portaluppi, no Grêmio, e de Dunga, no Inter, com quem trabalhou ainda na Seleção Brasileira.

No Palmeiras, Andrey foi ainda auxiliar de vários grandes técnicos do futebol brasileiro antes da chegada de Abel Ferreira.

— Nem me fala muito da situação dos gaúchos, que dá até saudade, né? Trabalhei tanto no Inter quanto no Grêmio, com Dunga e Renato. No Palmeiras, trabalhei com Roger, Felipão, Mano, Luxemburgo e agora Abel Ferreira. Olha o nível dos treinadores com quem trabalhei. Isso me deu repertório. Quando o Palmeiras quer uma estratégia mais ofensiva ou mais defensiva, eu já vivi diferentes contextos e posso ajudar a municiar o Abel com esses conhecimentos. Tudo isso me agrega muito — completou.

Andrey Lopes obteve seis vitórias em sete jogos antes da chegada de Abel Ferreira. Cesar Greco / Palmeiras,Divulgação

Inclusive em 2020, antes da chegada de Abel Ferreira, Andrey Lopes comandou interinamente o Palmeiras por sete jogos, conquistando seis vitórias. À época, a torcida palmeirense apelidou o estilo de jogo da equipe como "Cebolismo", em alusão ao seu apelido.

Mas, em um futuro próximo, o auxiliar gaúcho da vitoriosa comissão do Palmeiras planeja seguir carreira solo como treinador.

— É um caminho natural. Acho que, no momento certo, vou dar esse passo. Estou bem preparado, sou muito tranquilo nesse quesito. Acho que vai ser o caminho natural assumir uma equipe, sim. Talvez, quem sabe, o mais breve possível — finaliza.

Confira a entrevista exclusiva com o auxiliar do Palmeiras, Andrey Lopes.

Quais são as suas funções na comissão técnica do Palmeiras, liderada por Abel Ferreira?

A minha função é auxiliar o treinador. São várias tarefas que eu faço no dia a dia dos treinos e durante os jogos. A comissão do Abel, especificamente, é muito organizada. Ele tem dois auxiliares que vieram com ele. Eu os ajudo, e eles me incluíram muito nesse trabalho.

A minha função é ser um segundo ou terceiro treinador, sempre junto com ele, entendendo o que ele precisa, o que o clube precisa e o que os atletas precisam.

Você era o interino quando o Abel assumiu. O seu trabalho ajudou na adaptação dele e de sua equipe ao futebol brasileiro?

O Abel mesmo já disse que sempre é grato por isso. A nossa estrutura o ajudou na sua adaptação no início de trabalho no Palmeiras. A comissão do Abel é muito qualificada. Ele trouxe pessoas muito boas e organizadas. Mas acho que o Palmeiras também o ajudou muito a se adaptar ao Brasil. O clube tem processos bem estabelecidos e princípios que funcionam, e a minha participação facilitou a adaptação dele. Eu já estava aqui, conhecia o ambiente, o futebol brasileiro. Tanto que, em seis meses, conquistamos uma Libertadores.(2020). Isso deu respaldo para ele e mostra a inteligência e capacidade que tem. Me sinto muito à vontade com ele, sei meu lugar como auxiliar, e ele sempre me ouve. Isso é muito bom.

Como é a convivência com Abel Ferreira? Se você tem uma sugestão à dar ou discorda de uma decisão, ele te ouve? É aberto a críticas construtivas?

O Abel ouve muito. Tem que ter contraponto, sim. O auxiliar não pode só concordar com tudo. Os próprios treinadores que já passaram comigo sempre gostavam disso: de ter alguém que trouxesse outro olhar. No início, eu assistia aos jogos da cabine. Desde o ano passado, sento no banco ao lado do Abel e de seu outro auxiliar, o João Martins e o ajudo ali à beira do gramado.

Pela sua experiência na dupla Gre-Nal, você ajuda o Abel de forma especial nos jogos contra Grêmio e Inter ou na hora de indicar jogadores que passaram pelo Sul, como Marcelo Lomba, Bruno Fuchs e Mauricio.

Nem me fala muito da situação dos gaúchos, que dá até saudade, né? Trabalhei tanto no Inter quanto no Grêmio. Agora, com atletas que passaram pela dupla Gre-Nal e estão aqui, é claro que isso é levado em conta. A gente acompanha muito. E sendo gaúcho, claro que às vezes a análise de mercado do clube vem com o nome de um jogador, e aí perguntam para a gente. Foi assim com Marcelo Lomba, Bruno Fuchs e Maurício e outros que passaram por aqui. E claro, a gente participa sempre da melhor forma possível.

O Mauricio está sendo importante e decisivo no Palmeiras?

O Mauricio, por exemplo, jogava mais pela direita no Inter. Aqui colocamos ele um pouco pela esquerda, depois pelo centro.

Ele se adaptou muito bem. Teve uma lesão no ombro num jogo da Libertadores, que interrompeu um momento muito bom dele, mas voltou bem. Já jogou aqui no Mundial, foi bem. Está se adaptando muito bem ao Palmeiras.

É um menino, um atleta jovem, e que está bem. Tomara que seja feliz aqui.

Como está o ambiente do Palmeiras no Mundial de Clubes? Está confiante em uma boa performance na sequência da competição?

Esse é meu terceiro Mundial pelo clube. Já tivemos dois anteriores. Este é especial, organizado pela Fifa, e tem tudo para dar certo.”

Estamos aqui no Mundial, esse torneio sensacional, que tem tudo para dar certo. Como tem repercutido muito aí no Brasil.

Qual será a estratégia para parar Lionel Messi e Luis Suárez contra o Inter Miami?

Será um jogão, né? A expectativa é muito grande. Independentemente dessas duas feras, o Palmeiras está preparado. Estudamos os adversários como fizemos em Miami também. Estamos prontos. A gente joga por um resultado positivo para classificar. E se você souber essa fórmula de parar o Messi e o Suárez, me ajuda, porque não vai ser muito fácil, não. Mas a gente está preparado, sim. O Palmeiras tem feito um bom Mundial, boas partidas, e vamos ver se conseguimos hoje um bom jogo contra o Inter Miami para classificar.

No Mundial, os brasileiros estão surpreendendo os europeus. A nossa distância para eles é menor que pensávamos?

Esse tema tem pautado muito nosso debate aqui no Palmeiras. Sempre se disse que os europeus estavam muito à frente, mas há muitos fatores envolvidos: calendário apertado, gramados, viagens longas no Brasil, e o poder financeiro.

Mas em termos de trabalho, entendimento de jogo e preparação, estamos em um nível muito próximo, senão igual. Em questão de treinadores e comissão técnica, também. A gente está num nível igual aos europeus, sim. Que legal que teve esse Mundial e que esse início está tão bom. Isso só faz crescer o futebol brasileiro.

Que recordações você tem das suas passagens pela dupla Gre-Nal?

A minha trajetória começou na base do Inter. Trabalhei muito tempo lá, comecei jovem como treinador. Passaram muitos atletas por mim, atletas que foram renomados jogadores de futebol, como Alexandre Pato, Luiz Adriano, Rafael Sobis, Renan, Sidnei, Diego, Diogo, Douglas Costa, Lucas Leiva, entre outros. Isso é um trabalho conjunto do clube, não só meu. Outros treinadores também ajudaram no desenvolvimento desses atletas.

Você trabalhou tanto na base quanto no profissional do Grêmio e do Inter, certo? O quanto esses trabalhos te lapidaram como auxiliar?

Fiquei dez anos na base do Inter, depois saí e tive uma passagem no profissional com o Dunga. Fui para o Grêmio também, onde também comecei na base e depois fui para o profissional. Quem me subiu foi o Paulo Autuori.

Depois passaram por lá o Silas e o Renato, na primeira passagem dele (entre 2010 e 2011). Mais tarde, saí do Grêmio e voltei ao Inter com o Dunga. Aí voltei a trabalhar com o Dunga na Seleção Brasileira, o que foi muito importante para mim. Sou suspeito para falar dele. Uma pessoa sensacional. A gente trabalhou junto no Inter e depois na Seleção. Convivi com os melhores do mundo, como o Neymar. Isso me deu repertório.

Você já trabalhou com vários dos melhores técnicos de várias gerações. De que forma isso lhe qualificou para a função de auxiliar?

Quando vim para o Palmeiras, como auxiliar, o treinador era o Roger Machado. Aí depois vieram o Felipão, o Mano Menezes, o Vanderlei Luxemburgo. E após a saída do Vanderlei fiz os jogos como interino e aí veio o Abel Ferreira. Olha o nível dos treinadores que tive no Palmeiras: Roger, Felipão, Mano, Luxemburgo e agora o Abel Ferreira. Como disse, isso me deu repertório. Quando o Palmeiras quer uma estratégia mais ofensiva ou mais defensiva, eu já vivi diferentes contextos e posso ajudar a municiar o Abel com esses conhecimentos. Tudo isso me agrega muito. Tenho que qualificar como sensacional a experiência de trabalhar com pessoas desse nível. Já faz oito anos que estou aqui. Me sinto muito bem no Palmeiras.

Você treinou o Palmeiras por sete jogos em 2020, antes da chegada do Abel. Foram seis vitórias. A torcida apelidou o seu estilio de "Cebolismo". Como é este estilo que veremos na sua futura carreira de tecnico?

Foi uma maneira carinhosa da torcida de vivenciar aquele momento. Estávamos num momento difícil. Dei continuidade ao trabalho do Vanderlei, com algumas intervenções que achei pertinentes. Ajudou o Abel? Sem dúvida. O próprio Abel já falou que aquele modelo de jogo o ajudou na adaptação. Eu assumi a equipe por sete jogos, incluindo Libertadores. Ganhei seis, me adaptei mais aos jogadores do que impus um modelo próprio. Na conquista da Libertadores, está lá o meu nome na história. Já conquistei 13 títulos no Palmeiras e isso me deixa muito feliz.

Com tanta experiência ao lado de nomes tão qualificados, você não sonha em ser treinador?

É um caminho natural. É natural, sim. Eu já tive muita proposta para deixar o Palmeiras.

Acho que é um caminho natural da minha carreira. Fui muito tempo treinador na base do Grêmio, no Internacional. E aqui no Palmeiras estou como auxiliar, assim como em outros lugares. Acho que, no momento certo, vou dar esse passo. Estou bem preparado, sou muito tranquilo nesse quesito. Acho que vai ser o caminho natural assumir uma equipe, sim. Talvez, quem sabe, o mais breve possível.

