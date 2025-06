Ex-árbitro David Coote é alvo de denúncia por conduta imprópria após ataque a Klopp

A Federação Inglesa (FA) formalizou nesta terça-feira uma acusação contra o ex-árbitro David Coote por comentários ofensivos dirigidos a Jürgen Klopp em um vídeo privado que circulou nas redes sociais. As imagens, gravadas por volta de julho de 2020, mostram Coote usando termos insultuosos e fazendo referência à nacionalidade do então técnico do Liverpool, o que caracteriza uma violação agravada das regras da entidade.