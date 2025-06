EUA goleia Trinidad e Tobago (5-0) em sua estreia na Copa Ouro

A seleção dos Estados Unidos estreou na Copa Ouro com tudo neste domingo (15), com uma vitória por 5 a 0 sobre Trinidad e Tobago no PayPal Park, em San Jose, com Malik Tillman marcando dois gols para os americanos.

A equipe comandada pelo técnico argentino Mauricio Pochettino entrou em campo em sua primeira partida da competição após uma sequência de quatro derrotas e envolvida em polêmicas devido à ausência de Christian Pulisic.

Com um jogo baseado na posse de bola e atento aos vacilos da defesa caribenha, os americanos garantiram a vitória.

Aos 16 minutos, um erro de Isaiah García permitiu que os Estados Unidos recuperassem a bola. Jack McGlynn controlou a bola dentro da área e cruzou para a segunda trave, onde Tillman dominou e finalizou sem chances para o goleiro.

Tillman, de 23 anos e em sua 20ª partida internacional, marcou assim seu primeiro gol pela seleção americana.

Não demorou muito para que os Estados Unidos voltassem a balançar as redes, a quatro minutos do fim do primeiro tempo, novamente se beneficiando de um erro defensivo dos 'Soca Warriors'. Desta vez, a assistência foi de Diego Luna, e o chute de Tillman foi direto para o gol, sem resistência do goleiro.

Luna, que se tornou um dos jogadores mais promissores do futebol americano, mostrou seu talento individual e marcou o terceiro gol da equipe da casa aos 44 minutos, praticamente garantindo a vitória.

Brenden Aaronson, aos 82 minutos, e Haji Wright, dois minutos depois, fecharam o placar para os americanos com chutes de dentro da área, contando com a 'colaboração' do veterano goleiro Marvin Phillip.

Aaronson marcou pela primeira vez desde setembro de 2023 em um amistoso contra Omã. Foi o nono gol de sua carreira pela seleção americana.

Os Estados Unidos corresponderam às expectativas na primeira rodada e subiram para o primeiro lugar no Grupo D, enquanto Trinidad e Tobago não tem margem para erros antes das partidas finais da fase de grupos contra Haiti e Arábia Saudita.