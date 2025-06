Estreia mostrou na prática recado dado por Ancelotti sobre Seleção Brasileira

Ancelotti mostrou preocupação em proteger a defesa em estreia. Rodrigo Buendia / AFP

O primeiro Brasil de Carlo Ancelotti foi um time que esteve longe de brilhar. Mais que isso, a Seleção Brasileira sequer tentou um futebol que pudesse fazer brilhar os olhos da torcida. O empate em 0 a 0 contra o Equador, nesta quinta-feira (5), mostrou na prática o recado dado pelo italiano na véspera.

O Desenho Tático analisa os primeiros movimentos da Seleção com Ancelotti e como ele priorizou o sacrifício defensivo ao longo do jogo.

— Creio que o ofensivo vamos fazer bem pela criatividade que temos. Só a qualidade individual no futebol, porém, não é suficiente. Tem que incorporar o sacrifício, a atitude — disse Ancelotti na véspera da estreia diante de uma pergunta sobre a qualidade dos jogadores brasileiros.

Em Guayaquil, a Seleção Brasileira foi a campo com o 4-3-3 apresentado nos treinamentos. Casemiro foi o primeiro volante tendo Bruno Guimarães e Gerson adiantados. Estêvão abriu o ataque pela direita, com Vini Jr. na esquerda e Richarlison como centroavante.

Ancelotti partiu de um 4-3-3 em sua estreia na Seleção Brasileira. Tacticalboard / Reprodução

Com bola, o Brasil teve Vanderson com liberdade pelo lado direito enquanto Alex Sandro iniciava com os zagueiros uma saída de três. O Brasil, na prática, ficava em um 3-3-4 em fase ofensiva.

Formação ofensiva do Brasil no Equador. Tacticalboard / Reprodução

Postura mais defensiva

O Brasil, porém, pouco conseguiu encaixar o jogo ofensivo. Com dificuldade para sair de trás pela boa marcação equatoriana, a Seleção Brasileira optou por arriscar pouco. Assim, Ancelotti mostrou um time mais preocupado em proteger a defesa do que em atacar.

Defensivamente, o Brasil mostrou alguns bons encaixes, mas também problemas. A formação tendo Casemiro à frente da zaga com Bruno Guimarães ajudando a fechar os espaços por dentro deu boa sustentação para a defesa.

Os volantes claramente tinham a orientação para entrar na linha e evitar que os equatorianos ocupassem espaços vazios, o que se mostrou efetivo na maior parte do tempo.

Um problema defensivo demonstrado pela Seleção Brasileira ao longo do primeiro tempo esteve no lado esquerdo, onde a cobertura de Gerson a Vini Jr., que não tinha obrigação de voltar com o lateral, deu uma certa liberdade a Ordóñez, um zagueiro que atuou improvisado na lateral direita.

Correção ao movimento equatoriano

Na volta do intervalo, Beccacece mandou a campo Preciado para tentar explorar essa fragilidade defensiva do Brasil. A correção de Ancelotti veio com Gerson mais posicionado aberto tapando uma jogada que poderia ser forte por parte do Equador.

No segundo tempo, o Brasil até iniciou tentando adiantar a marcação, mas logo voltou a adotar uma postura mais defensiva. A ideia de marcar alto cedeu alguns espaços aos equatorianos. Mais uma vez, Ancelotti priorizou a proteção da defesa e conseguiu segurar o 0 a 0.

O jogo terminou com um baixo número de finalizações: sete do Equador contra três do Brasil. os equatorianos conseguiram chutar apenas uma vez de dentro da área. Ou seja, defensivamente a Seleção foi bem, ainda que valha a ressalva de que o Equador não contou com seus dois principais atacantes, Enner Valencia e Gonzalo Plata, ambos lesionados.

Ofensivamente, apenas três finalizações é um número que não se pode considerar bom em se tratando de Seleção Brasileira. Mas como dito antes da estreia, Ancelotti acredita que a melhora ofensiva virá pela qualidade dos jogadores. Sua primeira lição é mostra que o Brasil também pode ter o sacrifício defensivo como ponto forte.