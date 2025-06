Estreia de Ancelotti: acompanhe Equador x Brasil ao vivo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

O Brasil entra em campo nesta quinta (5), às 20h, em Guayaquil, para encarar o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida marca a estreia do italiano Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira.

Confira Equador x Brasil em tempo real

Ancelotti volta ao Equador 32 anos após foto com Pelé

Uma imagem resgatada pela TV Globo trouxe à tona um momento pouco conhecido, mas de grande significado para a história do futebol: o encontro entre o então jovem auxiliar técnico Carlo Ancelotti e o Rei Pelé, durante a Copa América de 1993, realizada no Equador.

Comissão técnica de Arrigo Sacchi com Pelé, no Equador. Reprodução / TV Globo

Ancelotti, agora técnico da Seleção Brasileira, está de volta ao país para fazer sua estreia. Nesta quinta-feira (5), às 20h, enfrentará a seleção equatoriana no Estádio Monumental, em Guayaquil.

A foto, que mostra Ancelotti, Pelé e Arrigo Sacchi (técnico da Itália na época), foi divulgada pelo repórter Carlos Gil, no Jornal Nacional, confirma a presença do atual técnico no torneio sul-americano, à época com uma missão estratégica.

— Não é a primeira vez que estou aqui. Estive em 1993 para acompanhar a Copa América — disse Ancelotti em entrevista coletiva.

De olho no México

Há 32 anos, Carlo Ancelotti já integrava a comissão técnica da seleção italiana, atuando como auxiliar de Arrigo Sacchi e a presença na Copa América não era por acaso.

A Azurra sabia que teria o México como adversário na fase de grupos da Copa do Mundo de 1994 e poderia ter mais rivais da América na sequência, como ocorreu na decisão contra o Brasil.

A missão de Ancelotti era clara: observar de perto os adversários do continente, potenciais concorrentes ao título mundial.

O time mexicano atuou duas vezes em Guayaquil, incluindo a decisão contra a Argentina, perdida por 2 a 1. Na Copa do Mundo, um ano depois, Itália e México empataram em 1 a 1, resultado que classificou ambos às oitavas.

Brasil x Chile pode ser em Porto Alegre, revela presidente da CBF

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o recém-empossado presidente da CBF, Samir Xaud, revelou que Porto Alegre tem grandes chances de sediar a partida entre Brasil e Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A declaração foi feita em Guayaquil, onde a Seleção Brasileira enfrentará o Equador, nesta quinta (5), às 20h.

Xaud destacou que o Rio Grande do Sul está no radar da CBF e que faltam apenas alguns ajustes nos bastidores para a confirmação.

— Olha, tem chance sim, o Rio Grande do Sul está no nosso radar, faltam alguns ajustes ainda nos bastidores para a gente definir, mas tem grande possibilidade sim — afirmou o presidente da CBF.

A escolha de Porto Alegre ganha um peso adicional devido à enchente que atingiu o Estado no ano passado. Ednaldo Rodrigues, então presidente da CBF na época, tinha prometido um jogo da Seleção no Rio Grande do Sul como forma de solidariedade.

Samir Xaud ressaltou o caráter de que o jogo traria para o povo gaúcho.

— Eu acho que vai ser uma festa muito importante para o povo gaúcho, que passou por essa catástrofe da natureza, e acredito que seria de bom grado levar um jogo da Seleção para lá —disse.

A decisão final sobre o local da partida deve ser tomada em breve. Segundo Xaud, após as partidas desta data Fifa, a diretoria da CBF se reunirá para e definir o palco do confronto, previsto para 9 de setembro.