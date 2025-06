Estádio de estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes tem troca de gramado sintético por natural

O Metlife Stadium , palco da primeira partida do Palmeiras no Mundial de Clubes , foi adaptado para a competição. Antes de receber os primeiros jogos, o estádio ganhou um novo piso, de grama natural, substituindo o antigo campo sintético . A troca atende a uma exigência da Fifa , que organiza suas competições com jogos apenas em estádios com gramados naturais.

Com 82.500 lugares , o MetLife já foi sede do SuperBowl, o maior evento esportivo dos Estados Unidos e o de maior audiência no mundo, com mais de 100 milhões de espectadores. Também foi palco da final da Copa América Centenário de 2016 , quando o Chile derrotou a Argentina de Lionel Messi nos pênaltis.

O local foi escolhido para sediar a final da Copa do Mundo de 2026, além de outras duas eliminatórias e cinco partidas da fase de grupos. No Mundial, será palco da estreia do Palmeiras contra o Porto e do duelo seguinte do time paulista diante do Al Ahly, do Egito. Também vai jogar lá o Fluminense nos duelos com Borussia Dortmund, da Alemanha, e Ulsan HD, da Coreia do Sul.