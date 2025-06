Espanha vence França (5-4) e vai enfrentar Portugal na final da Liga das Nações

Em um festival de gols, a Espanha derrotou a França por 5 a 4 nesta quinta-feira (5), em Stuttgart, na semifinal da Liga das Nações da Uefa, e no domingo vai lutar pelo bicampeonato do torneio contra Portugal, em Munique.

A França, em meio à euforia com o recente título da Liga dos Campeões do Paris Saint-Germain, esperava conseguir neste duelo sua revanche após a derrota sofrida para a Espanha na semifinal da Eurocopa de 2024. Porém, foram os adversários que acabaram se vingando de um outro revés: a derrota para os 'Bleus' na final da Liga das Nações de 2021.

No momento em que 'La Roja' estava mais aflita, veio o gol de Nico Williams (22'): Lamine Yamal cruzou da ponta para Mikel Oyarzabal, que, de costas para o gol, conseguiu encontrar espaço para um passe curto para o craque do Athletic Bilbao, que não desperdiçou diante de Mike Maignan.

Oyarzabal foi novamente o responsável pela assistência, desta vez com um passe longo que deixou Merino cara a cara com o goleiro francês, a quem ele superou com um chute rasteiro aos 26 minutos.

O jogador do Arsenal mais uma vez balançava as redes no estádio de Stuttgart, onde já havia brilhado no ano passado na Eurocopa, com um gol nos acréscimos para ajudar a Espanha a eliminar a anfitriã Alemanha nas quartas de final.