Espanha vence a França por 5 a 4 e classifica para a final da Liga das Nações

O fenômeno de 17 anos marcou duas vezes, e Nico Williams, Merino e Pedri complementaram para os espanhóis. Pela França, Mbappé, Cherki, com um golaço, Vivian, contra, e Kolo Muani marcaram.

Na final, a Espanha vai enfrentar Portugal, que venceu a Alemanha na outra semifinal . A decisão será no domingo (8), às 16h, na Allianz Arena, em Munique. O terceiro lugar, entre Alemanha e França, ocorre na mesma data, às 10h, na MHP Arena.

Chuva de gols

Na primeira etapa, o jogo começou equilibrado e com chances de ambos os lados. No entanto, os espanhóis abriram o marcador aos 22 minutos, com gol de Nico Williams. Nem três minutos depois, Merino ampliou em bela jogada de troca de passes.