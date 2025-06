Equador empata em Lima, garante vaga na Copa e praticamente elimina o Peru

O Equador garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira, ao empatar sem gols com o Peru, no Estádio Nacional, em Lima, pela 16ª rodada das Eliminatórias sul-americanas. Com o resultado, os equatorianos chegaram aos 25 pontos (segundo lugar), enquanto os peruanos somaram apenas o 12º ponto (nono) e ficaram praticamente fora do Mundial.