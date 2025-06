Entenda por que o Lyon, time controlado por John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi rebaixado na França

John Textor ao lado do ex-presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas. OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

O Lyon, clube francês controlado pelo empresário norte-americano John Textor — também dono da SAF do Botafogo — foi rebaixado administrativamente para a segunda divisão da França. A decisão foi anunciada na última terça-feira (24).

Textor e Michael Gerlinger, diretor de futebol do Lyon, foram ouvidos durante o julgamento para apresentar garantias financeiras pelo órgão fiscalizador do futebol francês (DNCG). Entretanto, o que foi apresentado pelos representantes do clube não foi considerado suficiente.

Segundo o DNCG, o Grupo Eagle — holding de Textor que também controla clubes como o Molenbeek, da Bélgica, e tinha participação no Crystal Palace, da Inglaterra — não conseguiu comprovar garantias financeiras de ao menos 100 milhões de euros (cerca de R$ 640 milhões) para operar na temporada 2024/25 da Ligue 1.

Em nota divulgada no mesmo dia, Jean-Michel Aulas, ex-presidente do Lyon, de 1987 até 2023, classificou a queda como "um choque, um golpe terrível para todos que amam profundamente o OL", em sua conta do X (antigo Twitter). Se o rebaixamento for confirmado em segunda instância, o Lyon voltará à Ligue 2 pela primeira vez desde 1989.

Por que o Lyon foi rebaixado?

A punição foi aplicada com base nas regras do fair play financeiro da liga francesa, que exigem equilíbrio nas contas e comprovação de recursos suficientes para cobrir os gastos da temporada.

No caso do Lyon, o DNCG considerou que a situação financeira do clube era frágil e as medidas tomadas não foram suficientes para garantir estabilidade.

O Grupo Eagle, liderado por John Textor, acumula uma dívida estimada em 500 milhões de euros (cerca de R$ 3,2 bilhões) e fechou a temporada 2023/24 com um prejuízo de 25,7 milhões de euros.

Como resultado, o órgão já havia impedido o Lyon de registrar reforços na janela de janeiro — e agora aplicou o rebaixamento para a Ligue 2 como uma sanção mais severa.

Tentativas frustradas de evitar a queda

Para tentar convencer o DNCG e evitar o rebaixamento, John Textor se desfez de sua participação de 46% no Crystal Palace, vendida no domingo (22) ao bilionário Woody Johnson, dono do New York Jets, da NFL.

A transação rendeu 222 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão), mas não foi suficiente para reverter a percepção de desequilíbrio financeiro da Eagle Football.

Textor alegou que os valores da venda do Crystal Palace seriam utilizados para reforçar a Eagle e garantir a sustentabilidade financeira. No entanto, parte desses recursos ainda não havia sido transferida no momento da decisão.

Além disso, o Lyon negociou o atacante Rayan Cherki com o Manchester City por 40 milhões de euros e implementou cortes no quadro de funcionários, além de rescindir contratos com jogadores de alto salário, como o goleiro Anthony Lopes e o atacante Alexandre Lacazette, ídolo da equipe.

Mesmo com essas medidas, a DNCG considerou que as garantias apresentadas — inclusive as provenientes da venda do Crystal Palace, que ainda depende de aprovação oficial da Premier League — não asseguravam a viabilidade do clube para a temporada.

Reims e Crystal Palace atentos à decisão

A queda do Lyon também deve mexer com a vida de outros clubes. O Reims, que havia sido rebaixado em campo após perder o playoff contra o Metz, passa a ter chances de permanecer na elite. A manutenção, no entanto, ainda depende de a equipe ter suas contas aprovadas pela própria DNCG.

Na Inglaterra, o Crystal Palace também observa de perto a situação. O clube foi impedido pela Uefa de disputar a próxima edição da Liga Europa, devido à regra que proíbe dois times com o mesmo controlador na competição.

A confirmação do rebaixamento do Lyon poderia abrir caminho para o Palace participar do torneio, caso a entidade entenda que não há mais conflito de interesses com a Eagle.

Cabe recurso?

Se o rebaixamento for confirmado em segunda instância, o Lyon voltará à Ligue 2 pela primeira vez desde 1989. OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

O Lyon tem sete dias para recorrer da decisão e deve apresentar novo recurso ao próprio DNCG, o caminho mais comum em situações como essa. A expectativa é de que Textor envie documentação adicional e propostas formais de aporte financeiro antes da nova audiência.

Outras duas instâncias estão à disposição do clube francês. A primeira é a Comissão Olímpica Nacional do Esporte, que pode avaliar se houve irregularidade no julgamento, mas sem aceitar novas provas.

Já a última opção seria recorrer ao Tribunal Administrativo de Paris, que atua fora da esfera esportiva, mas tem histórico de seguir as decisões do DNCG.

A escolha provável, segundo a imprensa local, é que o Lyon tente primeiro a reversão na segunda instância da DNCG. Só depois, em caso de nova derrota, deve acionar a comissão esportiva ou o tribunal civil.