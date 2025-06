Empatada em 1 a 1, final da NBA entre Pacers e Thunder chega a Indianápolis; saiba o que esperar do jogo 3

OKC e Pacers estão empatados em 1 a 1 na final da NBA. RON HOSKINS / NBAE / Getty Images

Após duas partidas da final da NBA em Oklahoma, a série entre Thunder e Pacers chega empatada em 1 a 1 a Indianápolis. O Gainbridge Fieldhouse, casa da franquia de Indiana, receberá os próximos dois confrontos da série, sendo o terceiro nesta quarta-feira (11), às 21h30min (de Brasília).

Pelo desempenho em quadra, o OKC jogou melhor a maior parte do tempo. No primeiro jogo, os Pacers assumiram a liderança do placar apenas nos últimos 0.3 segundos, com a mágica cesta de Tyrese Haliburton.

O segundo confronto foi favorável ao Thunder, que manteve a vantagem sem sustos. Shai Gilgeous-Alexander brilhou mais uma vez e quebrou o recorde de pontos nas duas partidas iniciais das finais da NBA.

O que esperar dos jogos em Indianápolis

Os Pacers jogam muito bem fora de casa, mas conseguem ter desempenho positivo em seu ginásio. A tendência é de que OKC siga ditando o ritmo do duelo, visto que tem um elenco com mais peças e a defesa vem funcionando.

No entanto, Indiana terá a força da sua torcida para apoiar em caso de desvantagem. Os Pacers têm capacidade de reação e decidem a maioria dos seus jogos nos últimos minutos.

Haliburton precisa aparecer mais no ataque, pois está com média de 15,5 pontos por partida, muito pouco para quem é a estrela do time. Pascal Siakam lidera os Pacers em pontos, com 20,2 e 51,9% nos arremessos de quadra.