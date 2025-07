Em retorno à Wimbledon, Sabalenka gasta pouco mais de uma hora para derrotar canadense

Ausente da última edição do torneio de Wimbledon , a bielorrussa Aryna Sabalenka retornou ao All England Club em grande estilo. Nesta segunda-feira (30), a número 1 do mundo venceu Carson Branstine , 194ª do ranking, por 2 a 0, parciais de 6/1 e 7/5, em 1h13min de jogo.

Sem jamais ter vencido uma competição na grama, Sabalenka tem em Wimbledon um de seus maiores desafios. Bicampeã do Australian Open e campeã do US Open, ambos em quadra dura, e vice-campeã no saibro de Roland Garros, ela foi semifinalista no Grand Slam britânico em 2021 e 2023.