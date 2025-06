Em luta contra o rebaixamento, Grêmio e Inter se enfrentam pelo Brasileirão sub-20

Jardiel e Yago Noal, jovens que têm treinado no time principal, devem ser opções no clássico do sub-20. Montagem sobre fotos de Renan Jardim e Ricardo Duarte / Colagem de fotos / Renan Jardim/ Grêmio e Ricardo Duarte / Inter

Gre-Nal é decisivo e importante em qualquer categoria. O desta quarta-feira (25), às 15h, no CT Helio Dourado, em Eldorado do Sul, válido pelo Brasileirão sub-20, ganhou contornos ainda mais dramáticos pela situação vivida por Grêmio e Inter na competição.

As duas equipes brigam contra o rebaixamento. O Tricolor é 16º, com 14 pontos, apenas dois à frente do Colorado, que é o primeiro time dentro do Z-3 do campeonato. Uma vitória na quarta pode significar um respiro na parte de baixo da tabela.

Do lado gremista, o técnico Fabiano Daitx terá o desfalque de um dos seus titulares. O meia Tiago, 17 anos, foi convocado para a seleção da categoria para amistosos e não estará em campo em Eldorado.

Por outro lado, Daitx pode receber os reforços de jogadores que têm treinado no elenco profissional com Mano Menezes, casos de Riquelme e Gabriel Mec.

Colorado busca recuperação

Depois de quatro jogos sem perder no Brasileirão sub-20, o Colorado perdeu na última rodada para o Cruzeiro, em casa. A equipe do técnico Renan Brito, ex-goleiro do Inter, tem apenas três vitórias na competição e busca recuperação.

— Temos uma semana decisiva pela frente, com este Gre-Nal pelo Brasileirão e com a semifinal do Gauchão no final de semana. Foi uma semana de trabalho forte. Sabemos do peso do clássico e a meta é fazer um jogo equilibrado, com concentração e competitividade — ressalta Renan.

Escalações de Grêmio x Inter

Grêmio: João Victor; Smiley, Nathan Borges, João Lima e Pedro Gabriel; Zortea, João Araújo e Riquelme; Gabriel Passos, Jardiel e Adrielson. Técnico: Fabiano Daitx.

Inter: Filipe; Yan Henrique, Gabriel Felipe, Esley e Pablo; Luis Otávio, Lorenzo e Yago Noal; Marlinho, Crysthyan Lucas e Luiz Felipe. Técnico: Renan Brito.

Arbitragem de Grêmio x Inter

Lucas Horn, auxiliado por Fabricio Lima Baseggio e Conrado Bittencourt Berger

Onde assistir a partida entre Grêmio x Inter

O canal do Grêmio no Youtube transmite a partida.

Ingressos para a partida entre Grêmio x Inter

Ainda restam 250 ingressos para torcida do Grêmio e a retirada será feita na quarta-feira (25) no CT Helio Dourado. As entradas são gratuitas.

Retirada no dia do jogo

Os portões abrem às 14h.

Para a torcida do Inter, os ingressos já foram distruibuídos e não existirão entradas no dia do jogo. O Grêmio solicita que colorados que não tiverem ingressos não se encaminhem ao CT Helio Dourado.

