Em lados opostos, primos se enfrentam em jogo da Divisão de Acesso do Gauchão em 2025

Gerethes (E) defende o Inter-SM e Adryel (D) o Gramadense. Adryel Itaqui / Arquivo pessoal

Um confronto inusitado aconteceu na Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho. Na partida entre Gramadense e Inter-SM, válida pela terceira rodada, os primos Adryel, 21 anos, e Gerethes, ou Itaqui, 34, estiveram de lados opostos em campo. O jogo terminou em 0 a 0, mas foi a oportunidade perfeita para os parentes se reencontrarem, já que a distância de cerca de 350 km entre Gramado e Santa Maria dificulta visitas regulares.

O encontro entre os dois, apesar de curioso, não é inusitado. Com passagens por diversos times do futebol gaúcho, os dois já se enfrentaram e chegaram até a defender as mesmas cores.

— Na Divisão de Acesso de 2022 nos enfrentamos quando eu estava no Santa Cruz e o Adryel foi emprestado pelo Grêmio ao São Paulo de Rio Grande. No ano passado nos encontramos na final da competição. Eu estava no Monsoon e ele no Pelotas. E no início desse ano eu e ele estávamos juntos no Monsoon para a disputa do Gauchão. É uma loucura — lembra Gerethes.

Em campo, os dois jogam na lateral. O que diferencia é o lado: Adryel atua na esquerda e Gerethes na direita. A distinção de laterais permite que por vezes eles se encontrem durante o jogo.

— A gente acaba se “batendo de frente” na lateral. É uma sensação diferente de estar enfrentando um parente. No jogo a gente mantem a concentração, mas antes e depois do jogo a gente conversa, troca uma ideia — conta Adryel.

Longe dos gramados, os dois mantém uma relação próxima e torcem pelo sucesso um do outro.

Pelo regulamento da competição, os primos só poderão se reencontrar caso os dois times se enfrentem nos mata-matas. Até o momento, Inter-SM e Gramadense estão na zona de classificação.

Futebol no DNA

Há quem diga que o talento para jogar futebol está no sangue. Bom, em algumas famílias isso realmente é verdade. Curiosamente, os primos também são sobrinhos de outros dois atletas que passaram pelo futebol do Rio Grande do Sul: o meia Jesus Cleiton e o volante Odacir, ambos conhecidos como “Itaqui”.

Jesus Cleiton, o primeiro Itaqui da dinastia, foi revelado na base do Juventude e conquistou a Série B de 1994 pelo time da Serra. Em 1997, ele é contratado pelo Grêmio e faz parte da conquista da Copa do Brasil de 2001. O meia também é lembrado por ter deixado Ronaldinho Gaúcho no banco de reservas no início da carreira do craque.

Ronaldinho Gaúcho (E) e Itaqui (D) em 1999. Mauro Vieira / Agencia RBS

Odacir, irmão de Jesus, começou a carreira nas categorias de base do Grêmio e não teve grandes oportunidades de jogar na equipe profissional do Tricolor. Apesar disso, fez parte do grupo campeão gaúcho em 2007. Depois passou por clubes de menor expressão do Brasil. No Estado, também defendeu as camisas de Juventude, Caxias, Brasil-Pel, Pelotas e outros.

No histórico de encontros entre os Itaqui’s, em 2022 três deles cruzaram seus caminhos pela Divisão de Acesso. Odacir, defendendo o Pelotas, Gerethes, pelo Santa Cruz, e Adryel pelo São Paulo. Na época, o resultado da competição não foi feliz para nenhum membro da família. Odacir e Gerethes caíram nas quartas de final e Adryel acabou rebaixado.

Em 2022, Gerethes (E) e Adryel (D) se enfrentaram pela fase de grupos da Divisão de Acesso. Adryel Itaqui / Arquivo pessoal