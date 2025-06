Em jogo de oito gols, Al Ahly e Porto empatam pelo grupo do Palmeiras no Mundial de Clubes

Equipes foram eliminadas, mas protagonizaram grande partida. FRANCK FIFE / AFP

Apesar de nenhuma das equipes ter avançado às oitavas de final, Al Ahly e Porto fizeram um confronto digno de Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira (23), as equipes empataram em 4 a 4, no Estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Como o Inter Miami e Palmeiras empataram em 2 a 2 no outro jogo do grupo, o Porto terminou com a terceira colocação, com dois pontos, sendo eliminado.

Já o Al Ahly termina a fase de grupos na lanterna da chave com a mesma pontuação do clube português.

Vantagem egípcia na etapa inicial

O começo da partida foi de poucas chances criadas em ambos os lados. A partir dos 14 minutos veio a primeira chance. Após escanteio, João Mário lançou Rodrigo Mora, livre na área, mas ele finalizou mal, para fora.

Um minuto depois, o Al Ahly respondeu e chegou ao primeiro gol. Fathy avançou pelo meio e tocou para Abou Ali, que entrava na área pelo lado esquerdo. Ele chutou rasteiro no canto do goleiro e abriu o placar.

O empate dos portugueses veio aos 23 minutos. Rodrigo Mora recebeu perto da área, avançou em velocidade, passou por dois marcadores e driblou o goleiro adversário antes de empurrar para o fundo das redes: 1 a 1.

Apesar do empate, o Porto era inferior ao Al-Ahly no confronto. Os egípcios tinham mais oportunidades criadas e voltaram à frente do placar, aos 47 minutos, quando Zizo foi derrubado na área. Abou Ali cobrou o pênalti e fez 2 a 1.

Segundo tempo de quatro gols

Após um primeiro tempo de intensidade dos dois lados, a etapa final não poderia ser diferente. Com apenas quatro minutos, William Gomes recebeu no lado esquerdo, próximo da área, cortou para o pé direito e bateu colocado, empatando o duelo: 2 a 2.

No lance seguinte, aos seis minutos, o Al Ahly voltou a estar na frente do placar. Hany recebeu no lado direito e cruzou para Abou Ali marcar de cabeça: 3 a 2.

Os torcedores do Al Ahly nem tiveram tempo para comemorar. Um minuto depois, Fábio Vieira cobrou escanteio e Samu cabeceou com perfeição para empatar: 3 a 3.

Com o placar igualado, as duas equipes seguiram no ataque, com poucas preocupações na parte defensiva. A partir disso, o Al Ahly chegou ao quarto gol, aos 18 minutos. Próximo da área, Romdhane cortou para o meio e finalizou colocado no canto direito: 4 a 3.

Os clubes seguiram desperdiçando oportunidades, mas o Porto buscou o empate pela última vez. Aos 43 minutos, Pepê recebeu de fora da área e chutou no canto esquerdo de El-Shenawy para garantir o empate em 4 a 4.

FICHA TÉCNICA

Mundial de Clubes - 3ª rodada do Grupo A - 23/06/2025

Porto (3)

Cláudio Ramos; João Mário (Martim Fernandes, 17'/2°T), Zé Pedro, Marcano e Francisco Moura; Varela (Gonçalo Borges, INT), Eustaquio, William Gomes (Pepê, 24'/2°T) e Fábio Vieira (Gabri Veiga, 24'/2°T); Namaso (Samu, INT) e Rodrigo Mora. Técnico: Martín Anselmi.

Al Ahly (4)

El-Shenawy; Hany, Dari, Ramadan e Koka; Romdhane (Magdy, 42'/2°T), Fathy (Dieng, 35'/1°T), El Shahat (Kamal, 14'/2°T), Trézéguet (Bencharki, 14'/2°T), Zizo e Abou Ali (Gradišar, 13'/2°T). Técnico: Jose Riveiro.

GOLS: Abou Ali (A), aos 15 e 47, e Rodrigo Mora (P), aos 23 minutos do primeiro tempo; William Gomes (P), aos 4, Abou Ali (A), aos 6, Samu (P), aos 7, e Romdhane (A), aos 18, e Pepê, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Hany, Ramadan, Bencharki e Dari (A)

ARBITRAGEM: Jesus Valenzuela, auxiliado por Jorge Urrego e Tulio Moreno. VAR: Juan Soto (quarteto da Venezuela).